Пономаренко забил свой первый гол за Динамо. ВИДЕО

В среду, 1 мая, "Динамо" и "Верес" сыграли перенесенный матч 5-го тура УПЛ.

Киевляне открыли счет в конце первого тайма - Ярмоленко, обойдя, Воробья, вышел на чистое 4-е место по количеству голов в Лиге.

Ну а на 81-й минуте все вопросы о победителе снял Матвей Пономаренко, который после передачи Волошина пробил в верхний угол пробил Пономаренко – 2:0.

В итоге, игра закончилась со счетом 3:0 ( отличаился Шепелев).

Отметим, что гол Пономаренко стал первым для него за первую команду "Динамо" в официальных матчах.