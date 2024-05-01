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Пономаренко забил свой первый гол за Динамо. ВИДЕО

Премьер-лига

Динамо в перенесенном матче 5-го тура разгромило Верес

Пономаренко забил свой первый гол за Динамо. ВИДЕО

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 1 мая, "Динамо" и "Верес" сыграли перенесенный матч 5-го тура УПЛ.

Киевляне открыли счет в конце первого тайма - Ярмоленко, обойдя, Воробья, вышел на чистое 4-е место по количеству голов в Лиге.

Ну а на 81-й минуте все вопросы о победителе снял Матвей Пономаренко, который после передачи Волошина пробил в верхний угол пробил Пономаренко – 2:0.

В итоге, игра закончилась со счетом 3:0 ( отличаился Шепелев).

Отметим, что гол Пономаренко стал первым для него за первую команду "Динамо" в официальных матчах.

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Динамо (Киев) Верес (Ровно) Матвей Пономаренко
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