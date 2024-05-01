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Пономаренко забил свой первый гол за Динамо. ВИДЕО
Динамо в перенесенном матче 5-го тура разгромило Верес
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В среду, 1 мая, "Динамо" и "Верес" сыграли перенесенный матч 5-го тура УПЛ.
Киевляне открыли счет в конце первого тайма - Ярмоленко, обойдя, Воробья,
Ну а на 81-й минуте все вопросы о победителе снял Матвей Пономаренко, который после передачи Волошина пробил в верхний угол пробил Пономаренко – 2:0.
В итоге,
Отметим, что гол Пономаренко стал первым для него за первую команду "Динамо" в официальных матчах.
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