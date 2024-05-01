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Ванат у Динамо и Бондарь у Шахтера "обнулились" по желтым карточкам перед Классическим
Ждем слезных пояснений, что это были совершенно игровые фолы
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В среду, 1 мая, в
Отдельно стоит отметить, что в составе "Шахтера", как и в составе "Динамо" "обнулились" два игрока, висели на карточках.
У "горняков" в концовке матча в совершенно безобидной защитник Валерий Бондарь решил двумя руками завалить Иеде, за что и получил желтую.
У киевлян, также в концовке матча получил "горчичник" главный бомбардир команды Владислав Ванат. Он не придумал ничего интереснее, как получить "горчичник" за откидку мяча на чужой половине поля, когда игроки "Вереса" выполняли штрафной.
Для обеих игроков это были 4-е желтые карточки, и теперь они пропустят матчи 27-го тура, но будут "чистыми" к дерби между собой, которое состоится в 28-м туре.
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