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Ванат у Динамо и Бондарь у Шахтера "обнулились" по желтым карточкам перед Классическим

Премьер-лига
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Ждем слезных пояснений, что это были совершенно игровые фолы

Ванат у Динамо и Бондарь у Шахтера "обнулились" по желтым карточкам перед Классическим

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 1 мая, в УПЛ состоялись два перенесенных матча чемпионата, в которых "Шахтер со счетом 4:1 разгромил "Черноморец", а "Динамо" со счетом 3:0 вынесло "Верес".

Отдельно стоит отметить, что в составе "Шахтера", как и в составе "Динамо" "обнулились" два игрока, висели на карточках.

У "горняков" в концовке матча в совершенно безобидной защитник Валерий Бондарь решил двумя руками завалить Иеде, за что и получил желтую.

У киевлян, также в концовке матча получил "горчичник" главный бомбардир команды Владислав Ванат. Он не придумал ничего интереснее, как получить "горчичник" за откидку мяча на чужой половине поля, когда игроки "Вереса" выполняли штрафной.

Для обеих игроков это были 4-е желтые карточки, и теперь они пропустят матчи 27-го тура, но будут "чистыми" к дерби между собой, которое состоится в 28-м туре.

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