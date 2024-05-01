Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марлон Гомес: В профессиональной карьере это первый хет-трик
Шахтер разгромил Черноморец 4:1, три гола забил Марлон Гомес
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес прокомментировал
– Ожидали, что будет такая результативность?
– Да, я плодотворно работал для этого, чтобы забить свой гол.
– Этим самым снимаете конкуренцию за место в составе?
– У нас очень хороший коллектив, мы как семья. Я просто делаю все, чтобы помочь "Шахтеру".
– Перед заменой врачи оказывали вам помощь. Как вы себя чувствуете?
– Со вчерашнего дня я не очень хорошо себя чувствовал, но пытался играть. В какой-то момент я просто почувствовал, что больше не могу играть.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
– Сколько у вас хет-триков в карьере?
– В профессиональной карьере это первый. Я делал хет-трики на детском уровне.
– Следующий матч снова с "Черноморцем". Планируете повторить свой подвиг?
– Дай бог, чтобы я сыграл хорошо. Все остальное – неизвестно. Все в команде очень рады за меня.
Популярное сейчас
- Динамо - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2024/25
- Лунин отреагировал на ничью Реала с Баварией
- УПЛ. Днепр-1 - Динамо 1:2. Киевляне дожимают в меньшинстве
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО