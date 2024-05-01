Марлон Гомес: В профессиональной карьере это первый хет-трик

Полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес прокомментировал победу (4:1) над "Черноморцем" в перенесенном матче 12-го тура УПЛ, в котором бразилец оформил хет-трик:

– Ожидали, что будет такая результативность?

– Да, я плодотворно работал для этого, чтобы забить свой гол.

– Этим самым снимаете конкуренцию за место в составе?

– У нас очень хороший коллектив, мы как семья. Я просто делаю все, чтобы помочь "Шахтеру".

– Перед заменой врачи оказывали вам помощь. Как вы себя чувствуете?

– Со вчерашнего дня я не очень хорошо себя чувствовал, но пытался играть. В какой-то момент я просто почувствовал, что больше не могу играть.

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– Сколько у вас хет-триков в карьере?

– В профессиональной карьере это первый. Я делал хет-трики на детском уровне.

– Следующий матч снова с "Черноморцем". Планируете повторить свой подвиг?

– Дай бог, чтобы я сыграл хорошо. Все остальное – неизвестно. Все в команде очень рады за меня.