Шовковский: Я тоже недоволен и озабочен этим вирусом в команде

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог перенесенного матча 5-го тура УПЛ с "Вересом" (3:0) .

— Поздравляю всех болельщиков "Динамо" с победой. Благодарю наши вооруженные силы, наших защитников и защитниц за возможность проводить такие матчи, за возможность играть в УПЛ.

- К этому матчу мы готовились, понимали, что соперник сделает выводы из первого матча против нас, где на последних минутах он сумел вырвать ничью. Понимали, что нам будет не просто, ведь ожидали, что "Верес" станет защищаться большими силами и при этом искать шансы в контратаках.

Не всё нам удалось в первом тайме, но мы понимали, что после первого гола играть нам станет немного проще. Так и вышло.

Сегодня не все наши футболисты могли играть, но у нас есть полная обойма, чтобы проводить равноценные замены на такие случаи. Тымчик, Шапаренко и Дячук были дисквалифицированы, а Биловар и Супряга не могли играть из-за болезни.

— Когда этот вирус в команде закончится?

— Я точно так же недоволен и озабочен этим. И президент нашего клуба переболел, и представители тренерского штаба были не в самом лучшем состоянии. Надеюсь, что это уже последняя агония вируса.

Мы проводим все необходимы мероприятия, чтобы поддерживать иммунную систему игроков, но эта ситуация из разряда тех, которые контролировать сложно.

— Как вы прокомментируете гол Пономаренко?

— Я не буду комментировать игру Пономаренко. У него есть задатки, и он должен делать всё возможное, чтобы вырасти в полноценного футболиста. А пока ему предстоит много, много работать как психологическом, так и в тактическом плане. Играть на уровне U-19, и играть за первую команду в УПЛ — это совершенно разные вещи. В том числе, на этом уровне очень большая психологическая нагрузка. Может, он с ней еще не столкнулся, но должен понимать: кому дается многое, с того и спрос тоже велик. А психологическую нагрузку выдержать может не каждый. Как говорил Валерий Васильевич Лобановский, к таланту надо добавлять 95% работы. Поэтому важно, как Пономаренко будет работать и и как он будет понимать, что надо делать.

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Всегда говорю ребятам: вы не должны смотреть на то, куда вы пришли и где находитесь — вы должны проанализировать, что вы сделали, чтобы этого достичь, и какие силы потратили. И тогда вы будете прогрессировать ежедневно. Не надо зацикливаться на том, чего вы достигли, какие титулы завоевали, сколько голов забили. Надо расти вместе с командой и не ставить выше ей свои амбиции выше. Да, вы должны развиваться и индивидуально, но должны это делать вместе с командой. И тогда как игроки вы будете прогрессировать. И сможете играть не только в УПЛ, а и на самом высоком уровне.