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Шандрук - о ротации в матче с Динамо: Хотели дать сыграть другим футболистам

Премьер-лига
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Комментарий тренера

Шандрук - о ротации в матче с Динамо: Хотели дать сыграть другим футболистам

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подвел итог перенесенного матча 5-го тура УПЛ с "Динамо" (0:3).

— До второго гола мы достаточно качественно выглядели. Да, я понимаю, мы много времени проводили в обороне, но мы именно к такому и готовились — к игре без мяча. Терпели, выдерживали структуру.

С "Динамо" сыграть на ноль очень тяжело. Но, в то же время, у нас была пара моментов. К сожалению, в этих эпизодах мы не были эффективными.

Ну а концовку матча мы, наверное, всё-таки провалили...

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— Почему в вашем составе по сравнению с предыдущим матчам произошла такая серьезная ротация?

— Тут несколько причин. Прежде всего, у нас были вынужденные замены. Как из-за перебора карточек, так и из-за травм. Кроме того, мы проводили и плановую ротацию: у нас есть футболисты, которые вытягивали все предыдущие игры под большими нагрузками, и сегодня мы хотели дать сыграть другим футболистам. Дать сыграть им на фоне киевского "Динамо", чтобы и для себя понять, на кого можно рассчитывать в последних матчах, в ключевых для нас матчах! И мы получили много позитивной информации. У нас довольно ровная команда. Мы не первый раз делаем много замен, но это не влияет на рисунок игры.

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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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