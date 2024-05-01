Дубинчак: Сегодня была жара, но надо привыкать - дальше лето, будет еще тяжелее

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак в эфире FootballHub прокомментировал матч 5-го тура УПЛ с "Вересом" (3:0) .

- Итоговый счет 3:0, хотя в первом тайме все не так просто складывалось для "Динамо". Какие эмоции?

- Они низко сели, мы старались больше играть через центр, но было тяжело. Очень помог поздний гол в первом тайме, мы расслабились. "Вересу" нужно было забивать, они вскрывали зоны, поэтому нам легче уже было играть.

- Сегодня настоящая жара в Киеве. Насколько тяжело играть именно при таких условиях?

- Да, сегодня жара, наверное, впервые в весенней части чемпионата. Но надо привыкать - дальше лето, будет еще тяжелее.

- После первого тайма заменили Михавко. Слышно было, как ему много подсказывали, были определенные тактические ошибки. Что у него не получилось?

- Ничего страшного, такое бывает. Он молодой парень, у него есть талант, мы все это увидели в первых играх. Да, возможно где-то не хватает опыта в таких ситуациях, когда надо играть первым номером, выходить с мячом. Но, думаю, это не проблема и станет для него хорошим опытом.

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- Пономаренко сегодня забил свой первый гол в УПЛ. Сможет ли Матвей в будущем создать конкуренцию Ванату?

- Мы будем только рады, если так и будет, потому что нам нужны хорошие игроки, и неважно, придут они из Академии или из другой команды. Я только рад за нашу молодежь, что они прогрессируют, поэтому только вперед.