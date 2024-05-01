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Хавбек Зари порвал "кресты". И это больше проблема Металлиста 1925

Премьер-лига

Речь о Денисе Нагнойном

Хавбек Зари порвал "кресты". И это больше проблема Металлиста 1925

фото из свободных источников

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Атакующий полузащитник "Зари" Денис Нагнойный получил тяжелую травму. Как сообщает ТаТоТаке у футболиста разрыв крестообразных связок.

Напомним, что 22-летний хавбек с зимы тренируется с командой "Зари" U-19 из-за того, что отказался продлевать контракт с луганским клубом. Также была информация, что Нагнойный уже подписал предварительный контракт с "Металлистом 1925".

По предварительным оценкам врачей, полноценно вернуться к тренировкам хавбек сможет не ранее чем через 7-8 месяцев.

Всего в текущем сезоне УПЛ Денис провел 11 матчей за "Зарю", в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков) Денис Нагнойный
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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