Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 и Кривбасс рассудит Омельченко. УАФ провела жеребьевку арбитров на матчи 27-го тура УПЛ
Судейские назначения на матчи 27-го тура УПЛ
uaf.ua
УАФ провела процедуру жеребьевки, по итогам которой были назначены судьи и официальные лица на матчи 27-го тура
Интересно, что процедуру жеребьевку проводил комментатор УПЛ ТБ Роман Бебех, который вместе со спортивным директором УПЛ Максимом Степаненко определяли арбитров на тур.
04.05.2024
"Александрия" - "Рух". Александрия. Стадион "Ника". 13:00. Арбитр - Коваленко А. А. (Полтава). Арбитр ВАА – Панчишин Д. И. (Харьков).
"Оболонь" - "ЛНЗ". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 15:30. Арбитр - Кубряк Д. В. (Одесса). Арбитр ВАА – Балакин М. А. (Киевская обл.).
"Металлист 1925" - "Ворскла". Киев. Стадион "Левый берег". 18:00. Арбитр - Райда М. М. (Закарпатская обл.). Арбитр ВАА – Иванов Ю. В. (Донецкая обл.).
05.05.2024
"Полесье" - "Заря". Житомир. Центральный стадион. 13:00. Арбитр - Новохатний В. В. (Черкассы). Арбитр ВАА – Копиевский В. В. (Кропивницкий).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Динамо" - "Колос". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. 15:30. Арбитр - Шурман Д. Л. (Киевская обл.). Арбитр ВАА – Блавацкий Р. А. (Львов).
"Шахтер" - "Черноморец". Киев. Стадион "Левый берег". 18:00. Арбитр - Романюк А. М. (Ивано-Франковск). Арбитр ВАА – Шандор О. А. (Львов).
06.05.2024
"Днепр-1" – "Кривбасс". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 13:00. Арбитр - Омельченко О. В. (Славянск). Арбитр ВАА – Деревинский О. А. (Хмельницкий).
"Верес" - "Минай". Ровно. Стадион "Авангард". 18:00. Арбитр - Пасхал И. Ю. (Херсон). Арбитр ВАА - Романов В. М. (Днепр).
Популярное сейчас
- Разгромные победы Шахтера и Динамо. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Шовковский: Я тоже недоволен и озабочен этим вирусом в команде
- Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2024/25
- Три основных игрока Динамо пропустят матч с Вересом
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО