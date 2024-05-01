Днепр-1 и Кривбасс рассудит Омельченко. УАФ провела жеребьевку арбитров на матчи 27-го тура УПЛ

УАФ провела процедуру жеребьевки, по итогам которой были назначены судьи и официальные лица на матчи 27-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

Интересно, что процедуру жеребьевку проводил комментатор УПЛ ТБ Роман Бебех, который вместе со спортивным директором УПЛ Максимом Степаненко определяли арбитров на тур.

04.05.2024

"Александрия" - "Рух". Александрия. Стадион "Ника". 13:00. Арбитр - Коваленко А. А. (Полтава). Арбитр ВАА – Панчишин Д. И. (Харьков).

"Оболонь" - "ЛНЗ". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 15:30. Арбитр - Кубряк Д. В. (Одесса). Арбитр ВАА – Балакин М. А. (Киевская обл.).

"Металлист 1925" - "Ворскла". Киев. Стадион "Левый берег". 18:00. Арбитр - Райда М. М. (Закарпатская обл.). Арбитр ВАА – Иванов Ю. В. (Донецкая обл.).

05.05.2024

"Полесье" - "Заря". Житомир. Центральный стадион. 13:00. Арбитр - Новохатний В. В. (Черкассы). Арбитр ВАА – Копиевский В. В. (Кропивницкий).

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"Динамо" - "Колос". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. 15:30. Арбитр - Шурман Д. Л. (Киевская обл.). Арбитр ВАА – Блавацкий Р. А. (Львов).

"Шахтер" - "Черноморец". Киев. Стадион "Левый берег". 18:00. Арбитр - Романюк А. М. (Ивано-Франковск). Арбитр ВАА – Шандор О. А. (Львов).

06.05.2024

"Днепр-1" – "Кривбасс". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 13:00. Арбитр - Омельченко О. В. (Славянск). Арбитр ВАА – Деревинский О. А. (Хмельницкий).

"Верес" - "Минай". Ровно. Стадион "Авангард". 18:00. Арбитр - Пасхал И. Ю. (Херсон). Арбитр ВАА - Романов В. М. (Днепр).