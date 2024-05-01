Пономаренко: В следующем матче готов заменить дисквалифицированного Ваната

Форвард "Динамо" Матвей Пономаренко прокомментировал матч 5-го тура с "Вересом" (3:0) , в котором он забил свой первый гол в официальных матчах за первую команду киевлян.

- Поздравляем с дебютным голом в УПЛ. Расскажите, как забивали.

- Спасибо. Была фланговая атака, Буяльский покатил в штрафную на Волошина, а Назар поднял голову и увидел свободного меня. Я сделал касание - и забил гол.

- Также вы приняли участие в третьей голевой атаке, разогнав атаку с центра поля.

- Да, соперник побежал вперед, чтобы сократить отставание в счете, а мы сыграли на контратаке. Бражко заметил меня в центре поля, а я, в свою очередь, вывел один на один с вратарем Волошина. Назар принял правильное решение, не стал сам бить, а выкатил Шепелеву на пустые ворота.

- Какие эмоции от первого забитого мяча в футболке "Динамо" в официальном матче?

- Конечно, эмоции переполняют. Очень хотел забить за первую команду, и, честно говоря, сегодня даже какое-то предчувствие было.

- В команде уже как-то поздравили?

- Да, в раздевалке все на словах поздравили.

- Кто вам больше всего помогает адаптироваться в первой команде?

- Буяльский, Ярмоленко, наверное. Поддерживают, дают советы, как действовать в той или иной ситуации.

- Несмотря на конкуренцию на позиции нападающего, вы получаете свое игровое время. Чувствуется доверие главного тренера?

- Да, чувствуется - мы постоянно разговариваем, он что-то подсказывает. Что касается сегодняшнего матча, то заболел Супряга, поэтому на поле вышел я, сделал свою работу - и все.

- Вы больше сосредоточены на выступлениях за юношескую команду или уже акцент больше на первой?

- Конечно, главная цель - играть за первую команду. Но если я нужен юношеской команде, то я готов помогать им.

- Не сложно переключаться с одной команды на другую?

- Сначала было тяжеловато - и физически, и психологически. Но сейчас привык, поэтому все в порядке.

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- Какие наставления давал тренер перед выходом на поле?

- Сегодня как раз ничего не говорил - просто позвал, я переоделся и вышел на поле.

- Следующий матч пропускает Ванат. Готовы выйти в стартовом составе?

- Если будет шанс, то конечно готов.

- Ожидали ли от "Вереса" такой надежной игры в обороне в первом тайме?

- В предыдущей игре мы потеряли очки с ними, поэтому сегодня настраивались только на победу. Да, в первом тайме они надежно действовали в обороне, но нам удалось забить перед перерывом - и игра фактически была сделана. Они "раскрылись", начали образовываться свободные зоны, мы забили еще и довели матч до уверенной победы.