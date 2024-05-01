Пушич претендует на пост главного тренера Фейеноорда

Роттердамский "Фейеноорд" рассматривает главного тренера " Шахтера " Марино Пушича на пост наставника команды. Как сообщает De Telegraaf, Пушич может заменить на этом посту Арне Слота, который летом возглавит "Ливерпуль".

По данным источника, Пушич, который ранее был ассистентом Слота в "Фейе", популярен среди игроков команды, к тому же, он знаком с системой клуба.

Также среди кандидатов – экс-тренер "Челси" Грэм Поттер. А вот ранее тренировавший АЗ Паскаль Янсен, по данным источника, не является претендентом на работу в "Фейеноорде", несмотря на предыдущие сообщения некоторых СМИ.

Напомним, что 52-летний Пушич принял "Шахтер" в конце октября 2023 года, перебравшись в донецкий клуб именно из "Фейеноорда", где он был помощником Слота.

По информации СМИ, "горняки" заплатили роттердамскому клубу за этот трансфер 1,25 миллиона евро.