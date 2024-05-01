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Пушич претендует на пост главного тренера Фейеноорда
Тренер хорошо знает клуб и команду
фото из свободных источников
Роттердамский "Фейеноорд" рассматривает главного тренера "
По данным источника, Пушич, который ранее был ассистентом Слота в "Фейе", популярен среди игроков команды, к тому же, он знаком с системой клуба.
Также среди кандидатов – экс-тренер "Челси" Грэм Поттер. А вот ранее тренировавший АЗ Паскаль Янсен, по данным источника, не является претендентом на работу в "Фейеноорде", несмотря на предыдущие сообщения некоторых СМИ.
Напомним, что 52-летний Пушич принял "Шахтер" в конце октября 2023 года, перебравшись в донецкий клуб именно из "Фейеноорда", где он был помощником Слота.
По информации СМИ, "горняки" заплатили роттердамскому клубу за этот трансфер 1,25 миллиона евро.
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