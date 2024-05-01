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Караваев: Это Динамо, здесь всегда будет давление, конкуренция, все должны ждать свой шанс и использовать его
Динамо разгромило Верес
fcdynamo.com
Защитник "Динамо" Александр Караваев поделился впечатлениями от
- Очень тяжелая игра. Было жарко, поэтому было тяжело играть, но в равных условиях. На первый план выходили компактность и правильное принятие решений - если ты даешь точные передачи, ты будешь контролировать игру, а другая команда будет уставать. Хорошо, что забили гол в раздевалку, во втором тайме было уже легче играть. Мы выполняли установки тренера, терпели и дождались наших моментов.
- На первых минутах "Верес" хорошо оборонялся всей командой, но потом им пришлось раскрываться?
- Многие команды играют очень плотно в обороне. Мы понимаем, у каждого своя тактика, своя игра. С первых минут, конечно, у всех много сил, все успевают перекрывать зоны, игроков, и поэтому немного тяжелее. Когда больше времени проходит, игроки устают, и если ты контролируешь игру, все равно будут моменты, ты найдешь эти щели в обороне, и надо будет их просто реализовывать.
- Относительно недавно играли с "Вересом" на выезде, сделали выводы из той игры?
- Конечно, мы пересматривали и этот матч, и другие их матчи. Они очень хорошо и компактно играют в обороне, выполняют тренерские установки, поэтому надо было их скрывать и ждать, играя более спокойно. Мы терпели, выжидали, а потом уже надо было реализовывать моменты.
- Первый мяч за "Динамо" забил Матвей Пономаренко. Поздравили ли его партнеры?
- Конечно, мы его поздравили. Конечно, на уровне U19 он привык, что имеет преимущество в антропометрии над своими сверстниками. Мы также смотрим матчи юношей. А когда он попал во взрослый футбол, ему было трудновато. Мы все постоянно ему что-то советуем. Понимаем, что он молодой и горячий, но во взрослом футболе так просто все не получается, здесь надо играть более разумно. Он все услышал, что мы ему советовали, и сегодня не передерживал мяч, а когда имел момент - реализовал его. То, что и было надо. Если он и дальше будет так продолжать, то все у него в карьере будет очень хорошо.
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- Вы впервые за долгое время вышли в стартовом составе. Что чувствовали?
- Конечно, очень счастлив, потому что когда ты не играешь, эмоциональное состояние не очень хорошее. Да и физическое, потому что нет тонуса. Но я профессионал своего дела, всегда жду своего момента. Это решение тренера, он не может поставить более 11 игроков в состав, а в команде более 20 игроков. У нас всегда есть равноценные замены, большая конкуренция. Это "Динамо", здесь всегда будет давление, конкуренция, все должны ждать свой шанс и использовать его.
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