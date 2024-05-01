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Григорчук: Не первый раз ошибка Салюка приводит к голу. Очень хотел, чтобы он преодолел это, не имея отдыха
Очень насыщенный график для молодого игрока
instagram.com/vova.salyuk
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук после
– Вопрос относительно Салюка. Знаем, что вы позволяете ему рисковать и вообще требуете от центральных защитников продвигаться с мячом. Как оцениваете психологическое состояние Владимира на этом отрезке, ведь кажется, что он преодолел кризис?
– Нет, мы с ним говорили примерно две недели назад и были близки к тому, чтобы дать ему отдохнуть и не ставить в состав. Но это самый легкий путь, чтобы выйти из тяжелого состояния. Так складывается, что его ошибка приводит к голу, и это уже не в первый раз.
Я очень хотел, чтобы он преодолел это и стал сильнее, не имея отдыха. Я хотел поступить таким образом, но буду снова с ним разговаривать. Сегодня необходима была замена, и сделали бы только хуже, если бы не воспользовались ею.
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