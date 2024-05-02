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Вице-президент УАФ: В Украине достаточно футболистов, чтобы олимпийская сборная достойно выступила во ОИ-2024
Есть сомнения, что украинские гранды отпустят своих игроков на Олимпиаду
Фото: пресс-служба УАФ
Вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Шевченко рассказал, как УАФ собирается решать проблему с тем, чтобы на Олимпиаду в Париже сборная Украины поехала в сильнейшем составе.
Напомним, что Олимпийский футбольный турнир не входит в официальные даты ФИФА, то есть, клубы имеют право не отпускать игроков на этот турнир.
"Нужно доиграть клубный сезон. Я знаю, что Руслан Петрович Ротань ведет переговоры с клубами. Будем исходить из того, как будут развиваться события. В нашей стране достаточно футболистов, чтобы олимпийская сборная достойно выступила во Франции.
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Все участники процесса ведут постоянный диалог. Есть наработки. Мы с уважением относимся к пожеланиям Руслана Ротаня и клубов. Больше конкретики будет уже ближе к завершению сезона", - рассказал Шевченко.
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