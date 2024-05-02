Вице-президент УАФ: В Украине достаточно футболистов, чтобы олимпийская сборная достойно выступила во ОИ-2024

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Шевченко рассказал, как УАФ собирается решать проблему с тем, чтобы на Олимпиаду в Париже сборная Украины поехала в сильнейшем составе.

Читайте также УАФ приняла решение о выплате бонусов для национальной и олимпийской сборных за выход на Евро и Олимпиаду

Напомним, что Олимпийский футбольный турнир не входит в официальные даты ФИФА, то есть, клубы имеют право не отпускать игроков на этот турнир.

"Нужно доиграть клубный сезон. Я знаю, что Руслан Петрович Ротань ведет переговоры с клубами. Будем исходить из того, как будут развиваться события. В нашей стране достаточно футболистов, чтобы олимпийская сборная достойно выступила во Франции.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football