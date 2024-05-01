Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0

В Киеве состоялся перенесенный матч пятого тура между "Динамо" и "Вересом". Киевляне победили 3:0. В этом матче соединились старания старых и новых звезд – начал разгром "Вереса" гол Ярмоленко, а окончательно оформил – гол Пономаренко. Символично.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже.

Фотогалерея