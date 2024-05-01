  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0

Премьер-лига

Киевляне разгромили соперника

Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве состоялся перенесенный матч пятого тура между "Динамо" и "Вересом". Киевляне победили 3:0. В этом матче соединились старания старых и новых звезд – начал разгром "Вереса" гол Ярмоленко, а окончательно оформил – гол Пономаренко. Символично.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже.

Фотогалерея

Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 1Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 2Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 3Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 4Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 5Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 6Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 7Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 8Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 9Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 10Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 1Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 2Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 3Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 4Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 5Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 6Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 7Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 8Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 9Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 10Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 1Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 2Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 3Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 4Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 5Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 6Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 7Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 8Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 9Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 10Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 1Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 2Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 3Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 4Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 5Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 6Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 7Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 8Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 9Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 1Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 2Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 3Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 4Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 5Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 6Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 7Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 8Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 9Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 10Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 1Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 2Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 3Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 4Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 5Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 6Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 7Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 8Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 9Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 10Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 1Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 2Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 3Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 4Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 5Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 6Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 7Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 8Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0 - фото 9
По теме
yellow-arrow
Вице-президент УАФ: В Украине достаточно футболистов, чтобы олимпийская сборная достойно выступила во ОИ-2024
yellow-arrow
Бондарь: При таком солнце тяжело играть. Я понимаю, что у нас в стране война, но и о футболистах надо думать
yellow-arrow
½ еврокубков, 4 дня УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
фото
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости