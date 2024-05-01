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Старые и новые звезды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Верес 3:0
Киевляне разгромили соперника
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В Киеве состоялся перенесенный матч пятого тура между "Динамо" и "Вересом". Киевляне победили 3:0. В этом матче соединились старания старых и новых звезд – начал разгром "Вереса" гол Ярмоленко, а окончательно оформил – гол Пономаренко. Символично.
Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже.
Фотогалерея
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