Бондарь: При таком солнце тяжело играть. Я понимаю, что у нас в стране война, но и о футболистах надо думать

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь подвел итог перенесенного матча 12-го тура УПЛ с "Черноморцем" (4:1).

- С победой. Показалось, что слишком легко "Шахтер" обыграл одесситов?

- Может с трибуны так и показалось, но я отметил бы игру футболистов одесского "Черноморца". Игроки исповедуют современный футбол, умеют играть один в один. Это все энергозатратный футбол, который требует много сил и энергии.

В составе одесской команды много качественных футболистов - мы сегодня видели, как они выходили из обороны в атаку. "Черноморец" - очень хорошая команда в украинской Премьер-лиге, которая показывает интересный футбол. Я желаю им расти в дальнейшем и показывать хорошие результаты. Таких команд в УПЛ мало.

- У тебя сердце не екнуло, когда Бадибанга сравнял счет на 12-й минуте встречи?

- Нет. Я сразу же вспомнил, что подобный мяч мы пропустили от одесситов в недавней кубковой игре. С одного момента мы сразу пропускаем гол. Нужно сделать выводы и разбирать эти эпизоды. Здорово, что мы снова включились в игру.

- Что вы сделали с Марлоном, ведь он за 41 минуту забил три мяча?

- Уверенность и доверие нашего главного тренера делают свое дело. Мы верим в Марлона и помогаем ему. Бразилец - молодой парень, и он нам еще принесет много пользы.

- На какой позиции Марлону лучше всего играть на футбольном поле?

- Он сам говорит, что ему комфортно играть на позиции box-to-box. Он выполняет много беговой работы как с мячом, так и без него. Марлон - очень умный футболист, который понимает наш стиль игры. Бразилец любит играть в комбинационный футбол.

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- Его заменили из-за повреждения?

- Как я узнал уже в раздевалке после финального свистка, с ним ничего серьезного. Скажу, что в Киеве установилась очень жаркая погода и начинать игру в 13:00 не совсем правильно. Я понимаю, что у нас в стране война и не всегда легко. Однако и о футболистах надо думать. При таком солнце трудно играть.

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- Ты получил предупреждение в этом матче, и оно стало четвертым в сезоне. Следующий поединок пропустишь?

- Да. К сожалению, следующую игру я пропущу. Но у нас есть ребята, которые могут выйти на поле и показать высокий класс. Тот же Ярослав Ракицкий. Я же буду самым ярым болельщиком нашей команды в ближайшее воскресенье. Когда ты защитник - трудно не получать желтые карточки.

- Во втором тайме у тебя был хороший момент для взятия ворот, но ты пробил выше ворот. Обидно?

- Очень. Очень хочется забить гол в официальном матче. Иду на все угловые, стандарты, но пока что не могу отличиться. Уже и в церковь хожу - ничего не помогает. Пока что в сезоне-2023/2024 мне не удалось забить гол. Все наши ребята забивают голы, даже защитники. Ефим Конопля и Николай Матвиенко могут забить, а я пока нет.