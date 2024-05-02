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Авагимян: Не знаю, выиграл бы Шахтер, если бы не наши ошибки
Лидер Черноморца подвел итога матча с Шахтером
shakhtar.com
Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян оценил игру своей команды в
- Артур, для тебя "Шахтер" не чужой клуб, однако сегодня вашей команде не удалось на равных противостоять чемпиону Украины. Почему?
- Трудно сразу все проанализировать, но голы мы пропускали такие... Сами себе мы привозим голы на ровном месте. Не знаю, выиграл бы "Шахтер" в этом матче, если бы не наши ошибки. Забитые мячи "горняков" говорят об их высоком классе.
- Несколько дней назад "Черноморец" проиграл поединок чемпионата в Ужгороде. До игры вы были уверены, что вы сможете противостоять "Шахтеру"?
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- Мы хорошо подготовились к этой встрече, сделали определенные изменения в составе. Однако матч едва начался, а мы уже проигрывали. Вскоре мы сравняли счет, но тут же пропустили снова в свои ворота. А с дончанами трудно играть, когда ты пропускаешь необязательные мячи. Третий мяч Марлон забил под занавес первого тайма - опять наша ошибка. Я не скажу, что первый тайм был равным, ведь преимущество "Шахтера" было видно, но каких-то голевых моментов особо я не видел, что создал наш соперник.
- В каком из матчей с "горняками", одесситы выглядели лучше - в кубковой игре или в сегодняшнем поединке?
- И во Львове, и, сегодня в Киеве, мы достойно противостояли чемпиону Украины. В первом тайме точно.
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- Вы сегодня едете в Одессу или остаетесь в Киеве готовиться к матчу с "Шахтером", который состоится 5-го мая в Киеве?
- Мы поедем в Одессу. Наши руководители приняли такое решение. Мы будем готовиться дома, на нашей базе. В субботу вернемся в столицу Украины.
- Нет такого, что "Черноморец" уже доигрывает сезон, ведь вы находитесь в золотой середине турнирной таблицы?
- Да нет. Всегда хочется выигрывать. Когда ты часто проигрываешь - это бьет по самолюбию футболиста. Поражения - это одно из самых неприятных чувств для меня. Я и плохо сплю после поражений.
- Чего ждать болельщикам моряков от вашей воскресной игры с "Шахтером"?
- Наши болельщики сейчас справедливо критикуют футболистов "Черноморца". Наши поклонники желают видеть наши победы. Я хотел бы извиниться перед ними. Мы постараемся исправиться в следующем поединке.
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