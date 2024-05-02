Волошин: Из-за жары было трудно бегать, прессинговать и держать мяч

Полузащитник "Динамо" Назар Волошин поделился впечатлениями от победы над "Вересом" (3:0) в рамках перенесенного матча 5-го тура УПЛ.

- В первом тайме было очень трудно скрыть защиту соперника. Было мало пространства, нам надо было забивать.

- Матч выдался эмоциональным, некоторые не сдерживал эмоции на поле ... Почему так получилось? Из-за низкой защиты соперника?

Да, было трудно скрывать оборону. К тому же из-за жары было трудно бегать, прессинговать и держать мяч. Поэтому были эмоции.

- Для вас был неожиданностью стартовый состав "Вереса", который очень отличался от первой игры?

- Мы на это не смотрели. Нам просто надо было выходить на поле, выигрывать и набирать три очка. Первая игра была для нас неудачной, мы сыграли вничью, пропустив на последних минутах, потеряли очки.

- Судя по результату второй игры, сделали выводы?

- Да, сделали выводы, изменили тактику, реализовали свои моменты.

- Ты сделал две голевые передачи...

- Поздравляю Пономаренко с забитым мячом. А Шепелеву выкатил на пустые ворота, потому что задачи команды важнее, чем свои индивидуальные цели.

- Перекрикивание болельщиков на поле было слышно?

- Да, было слышно. Это мотивирует.

- Чего ожидаешь от игры с "Колосом"?

- Ожидаем только победы. Будем отдавать все силы для этого, - сказал Волошин.