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Гакман: Верес не заслуживал разгрома от Динамо
Ровенский клуб пропустил три безответных мяча
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Вереса" Василий Гакман прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3) в матче перенесенного 5-го тура УПЛ.
"Считаю, что счет не по игре, "Верес" не заслуживал разгрома. Мы хорошо действовали до перерыва, и нельзя сказать, что необязательный пропущенный мяч в раздевалку выбил команду из колеи. Скорее, у нас просто не нашлось весомых контраргументов, когда в начале второго тайма хозяева прибавили в агрессии.
Жаль, что если бы мы реализовали свои голевые моменты, то все могло сложиться иначе. Остается надеяться, что это разгромное поражение не отразится на боевитости ровенской команды и на финише сезона "Верес" преодолеет все препятствия", - сказал Гакман.
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