Гакман: Верес не заслуживал разгрома от Динамо

Защитник "Вереса" Василий Гакман прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3) в матче перенесенного 5-го тура УПЛ.

"Считаю, что счет не по игре, "Верес" не заслуживал разгрома. Мы хорошо действовали до перерыва, и нельзя сказать, что необязательный пропущенный мяч в раздевалку выбил команду из колеи. Скорее, у нас просто не нашлось весомых контраргументов, когда в начале второго тайма хозяева прибавили в агрессии.

Жаль, что если бы мы реализовали свои голевые моменты, то все могло сложиться иначе. Остается надеяться, что это разгромное поражение не отразится на боевитости ровенской команды и на финише сезона "Верес" преодолеет все препятствия", - сказал Гакман.