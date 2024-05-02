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Гакман: Верес не заслуживал разгрома от Динамо

Премьер-лига

Ровенский клуб пропустил три безответных мяча

Гакман: Верес не заслуживал разгрома от Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Защитник "Вереса" Василий Гакман прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3) в матче перенесенного 5-го тура УПЛ.

"Считаю, что счет не по игре, "Верес" не заслуживал разгрома. Мы хорошо действовали до перерыва, и нельзя сказать, что необязательный пропущенный мяч в раздевалку выбил команду из колеи. Скорее, у нас просто не нашлось весомых контраргументов, когда в начале второго тайма хозяева прибавили в агрессии.

Жаль, что если бы мы реализовали свои голевые моменты, то все могло сложиться иначе. Остается надеяться, что это разгромное поражение не отразится на боевитости ровенской команды и на финише сезона "Верес" преодолеет все препятствия", - сказал Гакман.

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Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
02.05.2024 в 10:09
Так те кто на 14-м месте тем и отличаются от тех, кто на 2-м КАК они реализовывают свои моменты....А если вы в решающие секунды лупите по воробьям - чем вы на тренировках занимаетесь ?
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
02.05.2024 в 10:09
Так те кто на 14-м месте тем и отличаются от тех, кто на 2-м КАК они реализовывают свои моменты....А если вы в решающие секунды лупите по воробьям - чем вы на тренировках занимаетесь ?
Ответить
0
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