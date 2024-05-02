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Ярмоленко объяснил, почему побежал праздновать гол к пресс-атташе Динамо
Вингер забил в ворота "Вереса"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал, почему побежал праздновать свой гол в ворота "Вереса" к пресс-аташе столичного клуба Андрея Шахова.
"Он меня целую неделю готовил, поэтому я был ему благодарен и решил отпраздновать этот гол с ним", – сказал Ярмоленко.
Напомним, благодаря этому голу Ярмоленко обошел Андрея Воробья в историческом рейтинге бомбардиров чемпионата Украины.
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Источник:Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
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