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Ключевой защитник ЛНЗ перенес операцию и пропустит остаток сезона
Черкасчане потеряли из-за травмы одного из лидеров команды
Фото: ФК ЛНЗ
Защитник "ЛНЗ" Денис Норенков перенес операцию, сообщает пресс-служба команды.
Напомним, в матче 25-го тура УПЛ против "Александрии" (2:1) футболист получил вывих плеча. Точные сроки восстановления клуб не назвал. Известно лишь, что в этом сезоне он уже не сыграет.
В текущей кампании 27-летний Норенков провел 21 матч за черкасский клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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