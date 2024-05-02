Ключевой защитник ЛНЗ перенес операцию и пропустит остаток сезона

Защитник "ЛНЗ" Денис Норенков перенес операцию, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, в матче 25-го тура УПЛ против "Александрии" (2:1) футболист получил вывих плеча. Точные сроки восстановления клуб не назвал. Известно лишь, что в этом сезоне он уже не сыграет.

В текущей кампании 27-летний Норенков провел 21 матч за черкасский клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.