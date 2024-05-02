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Игрок Вереса: У нас были два-три неплохих момента, но подвела реализация
Александр Мельник прокомментировал поражение от "Динамо"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Вереса" Александр Мельник, который дебютировал за ровенчан в матче против "Динамо" (0:3) в 5-м туре УПЛ, поделился своими мыслями от игры.
"Тяжело что-то анализировать после такой непростой игры. Команда проиграла. Мы старались сегодня строить игру больше от защиты, выбегать в контратаки. В первом тайме это удавалось неплохо, а во втором немножко наверное подсели, устали.Читайте такжеГакман: Верес не заслуживал разгрома от Динамо
Соперник заставлял нас много играть без мяча. Особенно, во втором тайме. Иногда, уже контролируя мяч, мы слишком спешили и теряли его. В общем, мы готовились именно к такой игре, что нужно будет терпеть и ждать шанса, чтобы выбежать в быструю атаку.
По моему мнению, у нас были два-три неплохих момента, но подвела реализация", - отметил футболист.
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