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Игрок Вереса: У нас были два-три неплохих момента, но подвела реализация

Премьер-лига

Александр Мельник прокомментировал поражение от "Динамо"

Игрок Вереса: У нас были два-три неплохих момента, но подвела реализация

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Защитник "Вереса" Александр Мельник, который дебютировал за ровенчан в матче против "Динамо" (0:3) в 5-м туре УПЛ, поделился своими мыслями от игры.

"Тяжело что-то анализировать после такой непростой игры. Команда проиграла. Мы старались сегодня строить игру больше от защиты, выбегать в контратаки. В первом тайме это удавалось неплохо, а во втором немножко наверное подсели, устали.

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Соперник заставлял нас много играть без мяча. Особенно, во втором тайме. Иногда, уже контролируя мяч, мы слишком спешили и теряли его. В общем, мы готовились именно к такой игре, что нужно будет терпеть и ждать шанса, чтобы выбежать в быструю атаку.

По моему мнению, у нас были два-три неплохих момента, но подвела реализация", - отметил футболист.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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