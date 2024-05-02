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Пономарев: Сейчас каждый поединок будет по-своему сложный
Наставник "Руха" - о подготовке к матчу с "Александрией"
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к выездному матчу с "Александрией".
"Сейчас важный этап сезона, когда все команды решают свои турнирные задачи, поэтому каждый поединок будет по-своему сложный. Мы видим в каждом матче интересные противостояния и интригу. У нас впереди непростая выездная игра с "Александрией" и "Рух" серьезно настраивается на этот матч.
Команда анализирует каждый свой поединок, но игра с "Александрией" в первом круге была почти полгода назад, поэтому за это время многое изменилось. Мы тщательно следим за матчами наших соперников, разбирая их игру, и "Александрия" не является исключением. Но готовясь к конкретному сопернику, "Рух" не отходит от своих игровых принципов и стремится демонстрировать тот футбол, который пропагандирует команда.
Да, сейчас уже финальный этап сезона, но наша работа такая же, как и в первых турах чемпионата и это дает результат. Несмотря на то, что у команды есть шанс попасть в еврокубки, мы не хотим ничего менять в своем подготовительном процессе. "Рух" подходит с одинаковым настроем к каждому поединку, ведь для нас важна каждая игра и команда всегда нацелена на максимальный результат", - сказал Пономарев.
Матч 27-го тура УПЛ "Александрия" - "Рух" состоится 4 мая и начнется в 13:00.
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