Буяльский: Впереди у нас игра с Колосом, еще рано готовиться к Шахтеру

Полузащитник "Динамо" Виталия Буяльский прокомментировал результат матча с "Вересом" (3:0) в рамках перенесенного 5-го тура УПЛ.

– Вы вышли в центре поля без Шапаренко, Ярмоленко выполнял его функцию и играл ближе к вам. Расскажите о плане на игру в этом плане, потому что все обратили внимание, что вы рядом с Ярмоленко.

– У нас Шапаренко пропускал игру и мы с Ярмоленко играли немного выше. Мы готовились к "Вересу", что они будут играть по одной тактике, а уже на стадионе увидели, что в них изменился состав и другая тактика. С другими командами они играли в 4 защитника, а сегодня сыграли в 5. Сначала нам тяжело было разобраться и вскрывать оборону.

– В первом матче в Ровно они очень жестко и насыщенно играли в обороне, а здесь было еще труднее?

– Я бы не сказал, я в Ровно не играл, потому что пропускал матч из-за травмы. А в перерыве у ребят спрашивал, они сказали, что в Ровно было легче, потому что они играли в 4 защитника и давали больше играть в футбол.

– Были моменты, что у них было 5 игроков во вратарской.

– Да, поэтому нам было трудно вскрывать оборону. В первом тайме у нас было пару моментов, когда мы могли забивать, но во вратарском была куча людей и тяжело было, чтобы мяч прошел.

– Во втором тайме стало легче. Появилось больше пространства или у вас выросла скорость?

– Появилось пространство между линиями, и мы забили второй и третий голы. А в первом тайме тяжело было взламывать оборону, а во втором появились зоны, в которые мы открывались и правильно распоряжались мячом.

- Сегодня "Шахтер" сыграл раньше вас, вы, наверное, знали результат, когда выходили на поле?

– Нет, а как сыграли?

– "Шахтер" 4:1 выиграл. Как команда реагирует на эти результаты? Между собой обсуждаете, как "Шахтер" играет?

– Совсем не говорили. А во сколько они начали? Мы в это время выезжали на игру, все были сконцентрированы и не смотрели на них.

– Расстояние в 4 очка сохраняется и все идет к вашему личному матчу. Вы себя к нему готовите или еще рано?

– Конечно, еще рано. У нас еще матч с "Колосом", мы двигаемся от игры – к игре. Несмотря на соперника, мы должны в каждом матче брать 3 очка, - сказал Буяльский.