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Ровно 10 лет назад Шахтер провел свой последний матч на Донбасс Арене
Дончане тогда обыграли "Ильичевец"
Фото: shakhtar.com
Ровно 10 лет назад состоялся последний поединок "Шахтера" на "Донбасс Арене". 2 мая 2014 года "горняки" встречались с "Ильичевцем" в матче 28-го тура УПЛ.
Счет был открыт на 26-й минуте, когда после прострела Илсиньо защитник мариупольцев Ищенко срезал мяч в собственные ворота. В начале второго тайма гости отыгрались - Тотовицкий точно пробил головой.
Однако уже через несколько минут Луис Адриано снова вывел "оранжево-черных" вперед, разобравшись в штрафной площадке с защитником и голкипером соперника. Итог ударом издали подвел Дуглас Коста - 3:1. Это был последний гол "Шахтера" на "Донбасс Арене".
2 мая 2014 года, 19:30
Донецк, "Донбасс Арена", 18 017 зрителей
"Шахтер" (Донецк) - "Ильичевец" (Мариуполь) 3:1
Голы: 1:0 Ищенко (26, а/г), 1:1 Тотовицкий (58), 2:1 Луис Адриано (67), 3:1 Дуглас Коста (82)
Арбитр: Константин Труханов (Харьков)
"Шахтер": Пятов, Срна, Кривцов, Ракицкий, Соболь, Фернандо (Дуглас Коста, 63), Фред, Тайсон, Тейшейра (Бернард, 68), Илсиньо (Степаненко, 77), Луис Адриано.
Тренер: Мирча Луческу
"Ильичевец": Гальчук, С. Шевчук (Цюпа, 85), Яворский (Мишнев, 72), Мандзюк, Чурко (Кисель, 67), Гречишкин, Ищенко, Ордец, Путивцев, Бутко, Тотовицкий.
Тренер: Николай Павлов
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