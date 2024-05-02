  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ровно 10 лет назад Шахтер провел свой последний матч на Донбасс Арене
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ровно 10 лет назад Шахтер провел свой последний матч на Донбасс Арене

Премьер-лига

Дончане тогда обыграли "Ильичевец"

Ровно 10 лет назад Шахтер провел свой последний матч на Донбасс Арене

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Ровно 10 лет назад состоялся последний поединок "Шахтера" на "Донбасс Арене". 2 мая 2014 года "горняки" встречались с "Ильичевцем" в матче 28-го тура УПЛ.

Счет был открыт на 26-й минуте, когда после прострела Илсиньо защитник мариупольцев Ищенко срезал мяч в собственные ворота. В начале второго тайма гости отыгрались - Тотовицкий точно пробил головой.

Однако уже через несколько минут Луис Адриано снова вывел "оранжево-черных" вперед, разобравшись в штрафной площадке с защитником и голкипером соперника. Итог ударом издали подвел Дуглас Коста - 3:1. Это был последний гол "Шахтера" на "Донбасс Арене".

2 мая 2014 года, 19:30
Донецк, "Донбасс Арена", 18 017 зрителей
"Шахтер" (Донецк) - "Ильичевец" (Мариуполь) 3:1
Голы: 1:0 Ищенко (26, а/г), 1:1 Тотовицкий (58), 2:1 Луис Адриано (67), 3:1 Дуглас Коста (82)
Арбитр: Константин Труханов (Харьков)

"Шахтер": Пятов, Срна, Кривцов, Ракицкий, Соболь, Фернандо (Дуглас Коста, 63), Фред, Тайсон, Тейшейра (Бернард, 68), Илсиньо (Степаненко, 77), Луис Адриано.

Тренер: Мирча Луческу

"Ильичевец": Гальчук, С. Шевчук (Цюпа, 85), Яворский (Мишнев, 72), Мандзюк, Чурко (Кисель, 67), Гречишкин, Ищенко, Ордец, Путивцев, Бутко, Тотовицкий.

Тренер: Николай Павлов

По теме
yellow-arrow
Ризнык: Шахтеру сейчас вообще нельзя терять очки
yellow-arrow
Максимов может покинуть Днепр-1 - Источник
yellow-arrow
Буяльский: Впереди у нас игра с Колосом, еще рано готовиться к Шахтеру
Шахтер (Донецк) Ильичевец
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
RicoRico (Кривой Рог)
02.05.2024 в 14:10
Бачите яка багатостороння дата - 2 травня. Сумний день для Донецька, яскравий та палкий для Одеси.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
RicoRico (Кривой Рог)
02.05.2024 в 14:10
Бачите яка багатостороння дата - 2 травня. Сумний день для Донецька, яскравий та палкий для Одеси.
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.05.2024 в 13:33
Почему бы рыжеж0пому не построить новый стадион где-нибудь в Виннице например. Или 100 миллионов жалко?? Лучше потратить на покупку элитного жилья или яхты в Британии? Скотина бл*ть!
Ответить
0
2
legio5 (Николаев)
02.05.2024 в 13:40
Лол. 100 млн ток откатиков надо положить будет. Потом землю выкупить , еще 100 млн. Потом 500 млн на стройку века. И лет чрз 5 будет никому не нужный в Виннице супер стадион. Проще купить уже существующей. Ток вопрос зачем...
Ответить
3
0
tekutiev (донецк,Украина)
02.05.2024 в 14:00
иди .....осёл
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости