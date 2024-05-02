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Максимов может покинуть Днепр-1 - Источник

Премьер-лига

Известно, условие при котором тренер может уйти из клуба

Максимов может покинуть Днепр-1 - Источник

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов может покинуть свой пост. Об этом утверждает журналист YouTube-канала "Камон, Плей".

По информации источника, Максимов недоволен состоянием дел в клубе и хочет уйти в отставку еще до конца сезона. Он готов покинуть клуб, если его подопечные не смогут обыграть "Кривбасс" в рамках 27-го тура УПЛ. Эта игра состоится 6 мая.

Максимов возглавил "Днепр-1" в сентябре 2023 года. На данный момент днепряне занимают 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 45 пунктов. Отставание от "Кривбасса", который идет на 3 строчке, составляет 9 баллов.

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Юрий Максимов СК Днепр-1
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1 голосов
Источник:
Камон, Плей!
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Romanik2806 (Киев)
02.05.2024 в 14:01
Буде новим тренером Буткевича. АТБ рулить.
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Комментарии 7
Romanik2806 (Киев)
02.05.2024 в 14:01
Буде новим тренером Буткевича. АТБ рулить.
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0
0
Петруха
02.05.2024 в 14:16
На хрен он им нужен, там есть варианты получше!
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1
0
наварін (Київ)
02.05.2024 в 13:40
Буде дуже жаль.
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0
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.05.2024 в 13:46
А чего жалеть этого лузера? Задачу на сезон Максимов не выполнил. Настроение болельщиков испортил. Бейте его!
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наварін (Київ)
02.05.2024 в 13:56
Жажа ( по агліцькі -кращий) .Ти занадто категоричний.Нападатися на людину не знаючи усіх обставин... Підскажи , хто кращий.
 
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Romanik2806 (Киев)
02.05.2024 в 14:01
Ты видел его лавочку запасных на игре с Динамо? Там не кому не играть, такие и результаты.
 
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alex.belogubko (одесса)
02.05.2024 в 13:27
Не могут уходят а такие как Ротань-Скрипка-ГРИ сидят добивают команды и болельщиков --так Ротаню ещё надо угробить ОСб--ЧМ ПЕТРАВКОВА УГРОБИЛ опыт есть
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