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Максимов может покинуть Днепр-1 - Источник
Известно, условие при котором тренер может уйти из клуба
Фото: СК Дніпро-1
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов может покинуть свой пост. Об этом утверждает журналист YouTube-канала "Камон, Плей".
По информации источника, Максимов недоволен состоянием дел в клубе и хочет уйти в отставку еще до конца сезона. Он готов покинуть клуб, если его подопечные не смогут обыграть "Кривбасс" в рамках 27-го тура УПЛ. Эта игра состоится 6 мая.
Максимов возглавил "Днепр-1" в сентябре 2023 года. На данный момент днепряне занимают 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 45 пунктов. Отставание от "Кривбасса", который идет на 3 строчке, составляет 9 баллов.
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