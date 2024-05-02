Ризнык: Шахтеру сейчас вообще нельзя терять очки

Вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык проанализировал победу над "Черноморцем" (4:1) в матче перенесенного 12-го тура УПЛ.

— Дмитрий, несколько недель назад "Шахтер" выиграл у моряков в полуфинале кубка Украины с таким же счетом – 4:1. Это показатель разницы в классе?

— Мы выиграли матч вчистую у одесской команды. В воскресенье, в очередной игре чемпионата Украины мы вновь сразимся с "Черноморцем". Разберем этот матч, посмотрим на наши ошибки и постараемся еще прибавить.

— А куда еще прибавлять, если вы могли выиграть со счетом 10:1?

— Всегда можно прибавлять и становиться еще лучше, как команда.

— Твой пропущенный гол: там можно было выручить команду?

— Я видел момент удара в исполнении Бадибанги, но уж больно с близкой дистанции пробивал бельгиец. Игрок соперника пробил мощно, и мяч попал мне между ног. Просто не повезло мне в этом моменте.

— Марлон впервые забил за "Шахтер" в УПЛ. Причем бразилец сделал хет-трик за 41 минуту игры…

— Он молодец, очень старался. Наградой ему стали три забитых мяча. Марлон – помог команде, ведь сейчас наступила череда самых важных матчей в сезоне. Все знают, что нашей команде вообще нельзя терять очки.

— Его заменили в середине второго тайма из-за травмы?

— Было какое-то повреждение, но сейчас уже все в порядке.

— В воскресенье на этом же стадионе "Шахтер" и "Черноморец" снова встретятся. Не надоело так часто играть с одним и тем же соперником за короткий промежуток времени?

— Все мы понимаем, что так произошло из-за переноса игры первого круга. Конечно, УПЛ, это не АПЛ, где привыкли играть по два матча в неделю. Хотя, когда много игр, ты находишься в необходимом тонусе.

— Матч в Киеве проходил в первый майский день, при температуре + 27. Жара не мешала вам играть?

— Немного мешала, но все мы находимся в равных условиях, - рассказал Ризнык.