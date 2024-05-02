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Максимов: Сказал ребятам, что, если мы не победим Кривбасс, то я покину Днепр-1
Тренер действительно может подать в отставку
Фото: СК Дніпро-1
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов рассказал, правда ли то, что он собирается покинуть свой пост в случае поражения команды от "Кривбасса".
"Я действительно сказал ребятам, что, если мы не победим "Кривбасс", то я покину команду. Это - правда.
Чуть позже, возможно, буду готов поговорить подробнее. Сейчас - больше никаких комментариев", - сказал Максимов в комментарии Sport-express.ua.
Матч 27-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Кривбасс" состоится в понедельник, 6 мая и начнется в 13:00.
На данный момент днепряне занимают 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 45 пунктов. Отставание от "Кривбасса", который идет на 3-й строчке, составляет 9 баллов.
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