Вратарь Вереса: Первый пропущенный мяч - это командная недоработка

Матч против "Динамо" (0:3) в Киеве стал для голкипера Вадима Ющишина первым в этом сезоне. После матча он поделился впечатлениями от игры.

"Последний раз в официальном матче играл год назад. Те, кто был со мной в течение этого года, знают, что для меня этот период был очень тяжелым. И в карьере, и в жизни. Все началось с тяжелой травмы, потом была неопределенность относительно того, оставаться ли в клубе. Остался, доказывал, что могу играть в основе.

Конечно, трудно после года без игровой практики. Любому футболисту трудно в такой ситуации. Старался продемонстрировать, на что способен на данный момент.

Относительно первого пропущенного мяча - все видимо могли бы сыграть лучше в том эпизоде. Игроки в стенке разошлись. Да и я мог сыграть лучше. Не доиграли на добивании. Поэтому, это командная недоработка.

В общем, первый тайм в нашем исполнении был довольно неплохим, пытались играть на контратаках", - приводит слова Ющишина клубная пресс-служба.