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Вратарь Вереса: Первый пропущенный мяч - это командная недоработка
Вадим Ющишин впервые сыграл в этом сезоне
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Матч против "Динамо" (0:3) в Киеве стал для голкипера Вадима Ющишина первым в этом сезоне. После матча он поделился впечатлениями от игры.
"Последний раз в официальном матче играл год назад. Те, кто был со мной в течение этого года, знают, что для меня этот период был очень тяжелым. И в карьере, и в жизни. Все началось с тяжелой травмы, потом была неопределенность относительно того, оставаться ли в клубе. Остался, доказывал, что могу играть в основе.
Конечно, трудно после года без игровой практики. Любому футболисту трудно в такой ситуации. Старался продемонстрировать, на что способен на данный момент.
Относительно первого пропущенного мяча - все видимо могли бы сыграть лучше в том эпизоде. Игроки в стенке разошлись. Да и я мог сыграть лучше. Не доиграли на добивании. Поэтому, это командная недоработка.
В общем, первый тайм в нашем исполнении был довольно неплохим, пытались играть на контратаках", - приводит слова Ющишина клубная пресс-служба.
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