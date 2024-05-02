Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Днепра-1: Слова Максимова об отставке? Думаю, это был больше мотивационный спич перед игроками
Вячеслав Фридман говорит, что тренер руководству об отставке ничего не говорил
scdnipro1.com.ua
Коммерческий директор "
- Вячеслав Евгеньевич, это правда, что Максимов намерен подать в отставку в случае невыигрыша у "Кривбасса"?
- Я разговаривал с Максимовым несколько дней назад. Мне он об отставке ничего не говорил, говорил ли он об этом команде, не знаю. На эмоциях все возможно.
Максимов сейчас не в очень хорошем настроении, он расстроен, но его можно понять. "Днепр-1" после зимней паузы шел на 1-2 месте с большими надеждами хотя бы на "бронзу". А сегодня мы ведем тяжелую борьбу за четвертое место. Мы точно не должны были проигрывать "Руху" и "Динамо", но результат, как говорится, на табло.
Популярное сейчас
- Ярмоленко объяснил, почему побежал праздновать гол к пресс-атташе Динамо
- Российская армия за сутки потеряла более тысячи солдат - Генштаб ВСУ
- Боруссия сильнее ПСЖ, Шахтер разбил Моряков, а Динамо — Верес. Главные новости за 1 мая
- Шовковский: Я тоже недоволен и озабочен этим вирусом в команде
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
Комментарии 2