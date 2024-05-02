Директор Днепра-1: Слова Максимова об отставке? Думаю, это был больше мотивационный спич перед игроками

Коммерческий директор " Днепра-1 " Вячеслав Фридман прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Юрия Максимова.

- Вячеслав Евгеньевич, это правда, что Максимов намерен подать в отставку в случае невыигрыша у "Кривбасса"?

- Я разговаривал с Максимовым несколько дней назад. Мне он об отставке ничего не говорил, говорил ли он об этом команде, не знаю. На эмоциях все возможно. Если и говорил что-то такое , то, думаю, это был больше мотивационный спич.

Максимов сейчас не в очень хорошем настроении, он расстроен, но его можно понять. "Днепр-1" после зимней паузы шел на 1-2 месте с большими надеждами хотя бы на "бронзу". А сегодня мы ведем тяжелую борьбу за четвертое место. Мы точно не должны были проигрывать "Руху" и "Динамо", но результат, как говорится, на табло.