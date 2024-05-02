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Директор Днепра-1: Слова Максимова об отставке? Думаю, это был больше мотивационный спич перед игроками

Премьер-лига

 Вячеслав Фридман говорит, что тренер руководству об отставке ничего не говорил

Директор Днепра-1: Слова Максимова об отставке? Думаю, это был больше мотивационный спич перед игроками

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Юрия Максимова.

- Вячеслав Евгеньевич, это правда, что Максимов намерен подать в отставку в случае невыигрыша у "Кривбасса"?

- Я разговаривал с Максимовым несколько дней назад. Мне он об отставке ничего не говорил, говорил ли он об этом команде, не знаю. На эмоциях все возможно. Если и говорил что-то такое, то, думаю, это был больше мотивационный спич.

Максимов сейчас не в очень хорошем настроении, он расстроен, но его можно понять. "Днепр-1" после зимней паузы шел на 1-2 месте с большими надеждами хотя бы на "бронзу". А сегодня мы ведем тяжелую борьбу за четвертое место. Мы точно не должны были проигрывать "Руху" и "Динамо", но результат, как говорится, на табло.

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Юрий Максимов СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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aleks68
02.05.2024 в 17:05
а что сделало руководство днепр-1 чтобы максимов добился своей цели?особенно по трансферам клуба.с кем там играть?
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Комментарии 2
aleks68
02.05.2024 в 17:05
а что сделало руководство днепр-1 чтобы максимов добился своей цели?особенно по трансферам клуба.с кем там играть?
Ответить
0
0
филанкрот (donetsk)
02.05.2024 в 17:16
ото ж бо
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