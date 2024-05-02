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После Шевченко. Пономаренко стал вторым самым молодым бомбардиром Динамо в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Форвард киевлян забил в возрасте 18 лет 111 дней

После Шевченко. Пономаренко стал вторым самым молодым бомбардиром Динамо в УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

В перенесенном матче 5-го тура УПЛ с "Вересом" (3:0) свой первый мяч в чемпионатах Украины забил форвард киевлян Матвей Пономаренко. Этот гол он забил в возрасте 18 лет 111 дней, став одним из самых молодых бомбардиров киевлян в УПЛ.

Читайте такжеПономаренко забил свой первый гол за Динамо. ВИДЕО

Среди игроков "Динамо" в более юном возрасте поражал ворота соперников только Андрей Шевченко.

Топ-5 самых молодых бомбардиров "Динамо" в чемпионатах Украины:

Андрей Шевченко - 18 лет 40 дней

Матвей Пономаренко - 18 лет 111 дней

Сергей Ребров - 18 лет 135 дней

Артем Милевский - 18 лет 141 день

Андрей Ярмоленко - 18 лет 201 день

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Динамо (Киев) Матвей Пономаренко
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
02.05.2024 в 17:07
Ти ДИВИ! Всі інші рані пташки залишили чудовий слід не тільки у Динамо! Матвію Є куди рости!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
02.05.2024 в 17:07
Ти ДИВИ! Всі інші рані пташки залишили чудовий слід не тільки у Динамо! Матвію Є куди рости!
Ответить
1
0

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