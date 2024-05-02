После Шевченко. Пономаренко стал вторым самым молодым бомбардиром Динамо в УПЛ

В перенесенном матче 5-го тура УПЛ с "Вересом" (3:0) свой первый мяч в чемпионатах Украины забил форвард киевлян Матвей Пономаренко. Этот гол он забил в возрасте 18 лет 111 дней, став одним из самых молодых бомбардиров киевлян в УПЛ.

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Среди игроков "Динамо" в более юном возрасте поражал ворота соперников только Андрей Шевченко.

Топ-5 самых молодых бомбардиров "Динамо" в чемпионатах Украины:

Андрей Шевченко - 18 лет 40 дней

Матвей Пономаренко - 18 лет 111 дней

Сергей Ребров - 18 лет 135 дней

Артем Милевский - 18 лет 141 день

Андрей Ярмоленко - 18 лет 201 день