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После Шевченко. Пономаренко стал вторым самым молодым бомбардиром Динамо в УПЛ
Форвард киевлян забил в возрасте 18 лет 111 дней
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В перенесенном матче 5-го тура УПЛ с "Вересом" (3:0) свой первый мяч в чемпионатах Украины забил форвард киевлян Матвей Пономаренко. Этот гол он забил в возрасте 18 лет 111 дней, став одним из самых молодых бомбардиров киевлян в УПЛ.
Среди игроков "Динамо" в более юном возрасте поражал ворота соперников только Андрей Шевченко.
Топ-5 самых молодых бомбардиров "Динамо" в чемпионатах Украины:
Андрей Шевченко - 18 лет 40 дней
Матвей Пономаренко - 18 лет 111 дней
Сергей Ребров - 18 лет 135 дней
Артем Милевский - 18 лет 141 день
Андрей Ярмоленко - 18 лет 201 день
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