Кабаев провел свой 50-й матч за Динамо

Перенесенный поединок 5-го тура УПЛ против "Вереса" (3:0) стал юбилейный для полузащитника " Динамо " Владислава Кабаева.

Выйдя на поле в стартовом составе, он провел свой 50-й официальный матч за "Динамо": на его счету 43 поединка в чемпионатах Украины и еще 7 - в еврокубках.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Кабаева 22 матча за "Динамо" в чемпионате Украины, в которых он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Еще 21 матч Владислав провел за "бело-синих" в прошлом сезоне (одна результативная передача).