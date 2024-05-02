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Кабаев провел свой 50-й матч за Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Юбилейным стал поединок с Вересом

Кабаев провел свой 50-й матч за Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Перенесенный поединок 5-го тура УПЛ против "Вереса" (3:0) стал юбилейный для полузащитника "Динамо" Владислава Кабаева.

Выйдя на поле в стартовом составе, он провел свой 50-й официальный матч за "Динамо": на его счету 43 поединка в чемпионатах Украины и еще 7 - в еврокубках.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Кабаева 22 матча за "Динамо" в чемпионате Украины, в которых он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Еще 21 матч Владислав провел за "бело-синих" в прошлом сезоне (одна результативная передача).

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Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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