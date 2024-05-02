Директор Днепра-1: Говорят, что мы не усилили команду в зимнее межсезонье, но мы рассчитывали на наших бразильцев, которые испугались обстрелов

Коммерческий директор " Днепра-1 " Вячеслав Фридман высказался о весенних неудачных результатах команды.

- Что произошло с "Днепром-1" после зимнего перерыва, почему результаты пошли на спад?

- По версии Максимова, нам не хватило внутреннего резерва. Я согласен с его точкой зрения. "Динамо" и "Шахтер" в матчах чемпионата меняют по пять игроков и разворачивают ход игры. У нас такой возможности нет.

Ведущих игроков "Днепра-1" преследуют травмы. Мы начали чемпионат без Сватка, Леднева, Пихаленок только-только начинал набирать форму. Затем надолго выбыли из-за повреждений тот же Пихаленок, Филиппов и Третьяков. Когут полностью еще не восстановился. Из-за перебора карточек матчи пропускали Сарапий, Адамюк и другие ведущие игроки. Бразильцы, на которых мы рассчитывали, от нас уехали прямо со сборов. После двух матчей ушел Кравец.

Говорят, что мы не усилили команду в зимнее межсезонье, но мы рассчитывали на наших бразильцев. Максимов говорил, что они в порядке и нам помогут. Но бразильцы испугались попаданий возле базы в Днепре и уехали. Потом уже было поздно кого-то подписывать. Получилось, что у нас команда недоукомплектована на второй круг.

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Нескольких украинцев Русол пытался подписать под закрытие трансферного окна, но они выбрали другие клубы. Легионеров, учитывая обстрелы Днепра, мы даже не пытались подписывать.

- О третьем месте уже не мечтаете?

- Мы отстаем от "Кривбасса" на девять очков за четыре тура до финиша, поэтому нужно быть реалистами. Даже в случае победы над "Кривбассом" будет очень сложно компенсировать такую большую разницу.

Тем более, у нас очень сложный календарь, тот самый матч с "Шахтером", который сейчас всех выносит, плюс сложные выезды в Александрию и Одессу с "Черноморцем". Никто очки нам дарить не будет. Надеемся, что четвертое место займем, хотя просто не будет - "Рух" и "Полесье" дышат в спину.