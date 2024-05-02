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Марлон Гомес: Играть вместе с футболистами уровня Судакова, Бондаря, Крыськива - это прекрасно

Премьер-лига

Бразилец отличился хет-триком в ворота Черноморца

Марлон Гомес: Играть вместе с футболистами уровня Судакова, Бондаря, Крыськива - это прекрасно

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес прокомментировал победу (4:1) над "Черноморцем" в перенесенном матче 12-го тура УПЛ, в котором бразилец оформил хет-трик.

- Марлон, с победой! Тебя смело можно назвать самым ценным футболистом этого матча. Как прокомментируешь свою игру и хет-трик?

- Я сейчас очень счастлив! Это мой первый матч за "Шахтер" в стартовом составе, и я очень рад, что забил - причем не один, а сразу три гола.

- Вспомним все три забитых тобой мяча.

- Первый гол был после стандарта, над которым Мистер работал с нами на тренировках. В эпизоде со вторым голом я почувствовал, что будет отскок от вратаря. А третий гол произошел после того, как мяч попал в штангу и также отскочил, а я пошел на добивание.

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- После первого гола у вас с Кевином был интересный танец. Готовили его заранее или импровизировали? И как возникла идея так отпраздновать?

- Мы с Кевином друзья, хорошо понимаем друг друга, вместе играли в сборной Бразилии, поэтому решили именно так отметить мой первый забитый мяч.

- Все эти голы - первые для тебя за "Шахтер". Что они значат для тебя и кому их посвящаешь?

- Первый гол я бы посвятил своей маме, а второй и третий - дочери, которая сейчас в Бразилии и по которой я очень-очень скучаю, а также моим братьям - Матеусу и Максу.

- Чувствовал ли поддержку болельщиков, ведь они очень громко скандировали твое имя?

- Да, конечно, я слышал их. Знал о болельщиках клуба еще до своего приезда, но сейчас увидел их, и, можно сказать, осуществилась еще одна моя мечта.

- В прошлом матче ты ассистировал Судакову, а теперь все произошло наоборот. Так вы уже хорошо понимаете друг друга на поле?

- Играть вместе с футболистами уровня Судакова, Бондаря, Крыськива - это прекрасно. Мне очень помогает то, что они являются игроками высокого уровня. Радуюсь, что все хорошо получается, дай Бог, чтобы мы продолжали так в дальнейшем.

- Через несколько дней состоится второй матч "Шахтера" с "Черноморцем". Как считаешь, он будет таким же положительным для вас или соперник сможет навязать борьбу?

- "Шахтер" готов к любым сценариям. Имеем свой темп игры, делаем то, что Мистер от нас требует, и с Божьей помощью одержим победу.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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