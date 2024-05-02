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Леоненко: После трансфера Мудрика в Челси на игроков Шахтера теперь будут смотреть более придирчиво

Премьер-лига
Обновлено

Эксперт считает, что Судакову еще рано ехать в Европу

Леоненко: После трансфера Мудрика в Челси на игроков Шахтера теперь будут смотреть более придирчиво

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался о перспективах перехода хавбека "Шахтера" Георгий Судакова в европейские клубы.

"По моему мнению, ему еще рано ехать в Европу. "Шахтер" хочет заработать большие деньги, а посмотрите на последние результаты Судакова – ему надо прибавлять в результативности, отдавать больше ассистов.

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Плюс после трансфера Мудрика в "Челси" на игроков "Шахтера" теперь будут смотреть более придирчиво", – сказал Леоненко.

Напомним, что в текущем сезоне Судаков в 32 матчах за "Шахтер" во всех турнирах забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
Центр новин
Опубликовал: Михаил Черныш
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