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Фридман: С Кивиндой проводят индивидуальные беседы Селезнев и Максимов

Премьер-лига
Обновлено

Коммерческий директор Днепра-1 - о проблемном форварде днепрян

Фридман: С Кивиндой проводят индивидуальные беседы Селезнев и Максимов

фото из свободных источников

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, почему так мало игрового времени получает форвард команды Даниэль Кивинда.

"Он не выполняет указания главного тренера. Данные у Кивинды хорошие, но пока что у него нет понятия о том, как нужно выстраивать свою профессиональную карьеру.

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С ним проводят индивидуальные беседы Селезнев и Максимов. Посмотрим, к чему это приведет. Кивинде нужно переосмыслить свое отношение к работе", - рассказал Фридман.

Напомним, что Кивинда провел в текущем сезоне 8 матчей (только 1 раз выходил в основе) без результативных действий.

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СК Днепр-1 Даниэль Кивинда Вячеслав Фридман
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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