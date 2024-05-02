Фридман: С Кивиндой проводят индивидуальные беседы Селезнев и Максимов

Коммерческий директор " Днепра-1 " Вячеслав Фридман рассказал, почему так мало игрового времени получает форвард команды Даниэль Кивинда.

"Он не выполняет указания главного тренера. Данные у Кивинды хорошие, но пока что у него нет понятия о том, как нужно выстраивать свою профессиональную карьеру.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

С ним проводят индивидуальные беседы Селезнев и Максимов. Посмотрим, к чему это приведет. Кивинде нужно переосмыслить свое отношение к работе", - рассказал Фридман.

Напомним, что Кивинда провел в текущем сезоне 8 матчей (только 1 раз выходил в основе) без результативных действий.