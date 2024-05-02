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Фридман: С Кивиндой проводят индивидуальные беседы Селезнев и Максимов
Коммерческий директор Днепра-1 - о проблемном форварде днепрян
фото из свободных источников
Коммерческий директор "
"Он не выполняет указания главного тренера. Данные у Кивинды хорошие, но пока что у него нет понятия о том, как нужно выстраивать свою профессиональную карьеру.
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С ним проводят индивидуальные беседы Селезнев и Максимов. Посмотрим, к чему это приведет. Кивинде нужно переосмыслить свое отношение к работе", - рассказал Фридман.
Напомним, что Кивинда провел в текущем сезоне 8 матчей (только 1 раз выходил в основе) без результативных действий.
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