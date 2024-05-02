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Рунич: У Александрии хороший и опытный тренерский штаб

Премьер-лига
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В субботу Рух сыграет с Александрией

Рунич: У Александрии хороший и опытный тренерский штаб

fcrukh.com

Новина українською

Полузащитник "Руха" Василий Рунич поделился мыслями о предстоящем матче 27-го тура УПЛ с "Александрией".

"После победы над "Вересом" у команды положительные эмоции. Результат нас порадовал, но мы проанализировали свою игру и понимаем, что допустили много ошибок. Так, после провального первого тайма "Руху" удалось перевернуть игру во второй половине матча. В общем нам нужно много еще над чем работать.

В коллективе сейчас прекрасная атмосфера и все сосредоточены на подготовке к матчу с "Александрией". У этой команды хороший и опытный тренерский штаб. "Александрия" будет играть в атакующий и комбинационный футбол, ведь их игроки много работают с мячом. Нас ждет игра с очень непростым и качественным соперником.

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Каждый в "Рухе" понимает, что впереди последние туры и нужно сохранять максимальную концентрацию. Нам следует верить в свои силы и выходить на каждый матч с таким же настроем, с которым мы играли в течение сезона. Если нам удастся продемонстрировать свои лучшие качества и играть в свой привычный футбол, то "Рух" обязательно достигнет необходимых результатов", - сказал Рунич.

Напомним, что матч 27-го тура УПЛ "Александрия" - "Рух" состоится в субботу, 4 мая, и начнется в 13:00.

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ФК Александрия Рух (Львов) Василий Рунич
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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