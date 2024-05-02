Рунич: У Александрии хороший и опытный тренерский штаб

Полузащитник " Руха " Василий Рунич поделился мыслями о предстоящем матче 27-го тура УПЛ с "Александрией".

"После победы над "Вересом" у команды положительные эмоции. Результат нас порадовал, но мы проанализировали свою игру и понимаем, что допустили много ошибок. Так, после провального первого тайма "Руху" удалось перевернуть игру во второй половине матча. В общем нам нужно много еще над чем работать.

В коллективе сейчас прекрасная атмосфера и все сосредоточены на подготовке к матчу с "Александрией". У этой команды хороший и опытный тренерский штаб. "Александрия" будет играть в атакующий и комбинационный футбол, ведь их игроки много работают с мячом. Нас ждет игра с очень непростым и качественным соперником.