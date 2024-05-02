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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все матчи 29-го тура УПЛ начнутся в один день и в одно время

Премьер-лига
Обновлено

Лига утвердила время начала матчей предпоследнего тура

Все матчи 29-го тура УПЛ начнутся в один день и в одно время

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

УПЛ утвердила расписание матчей 29-го тура чемпионата. Все матчи тура состоятся в один день - 19 мая. Начало всех встреч - в 15:30.

Среди центральных поединков тура - матч "Шахтера" с "Днепром-1". Также в этот день встретятся "Динамо" с "Кривбассом".

УПЛ. 29-Й ТУР

Воскресенье, 19 мая

  • 15:30 "Металлист 1925" - "Полесье"
  • 15:30 "Минай" - "Колос"
  • 15:30 "Верес" - "Александрия"
  • 15:30 "Ворскла" - "Оболонь"
  • 15:30 "ЛНЗ" - "Заря"
  • 15:30 "Динамо" - "Кривбасс"
  • 15:30 "Рух" - "Черноморец"
  • 15:30 "Днепр-1" - "Шахтер"
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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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