Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все матчи 29-го тура УПЛ начнутся в один день и в одно время
Лига утвердила время начала матчей предпоследнего тура
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Среди центральных поединков тура - матч "Шахтера" с "Днепром-1". Также в этот день встретятся "Динамо" с "Кривбассом".
УПЛ. 29-Й ТУР
Воскресенье, 19 мая
- 15:30 "Металлист 1925" - "Полесье"
- 15:30 "Минай" - "Колос"
- 15:30 "Верес" - "Александрия"
- 15:30 "Ворскла" - "Оболонь"
- 15:30 "ЛНЗ" - "Заря"
- 15:30 "Динамо" - "Кривбасс"
- 15:30 "Рух" - "Черноморец"
- 15:30 "Днепр-1" - "Шахтер"
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