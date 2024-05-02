Все матчи 29-го тура УПЛ начнутся в один день и в одно время

УПЛ утвердила расписание матчей 29-го тура чемпионата. Все матчи тура состоятся в один день - 19 мая. Начало всех встреч - в 15:30.

Среди центральных поединков тура - матч "Шахтера" с "Днепром-1". Также в этот день встретятся "Динамо" с "Кривбассом".

УПЛ. 29-Й ТУР

Воскресенье, 19 мая