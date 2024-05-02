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Палкин: Шахтер живет мечтой однажды вернуться домой

Премьер-лига
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Ровно 10 лет назад Шахтер провел свой последний матч на Донбасс Арене

Палкин: Шахтер живет мечтой однажды вернуться домой

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин выдал речь о "Донбасс Арене", на которую мечтают вернуться "горняки".

"Донбасс Арена" – один из лучших стадионов Европы и родной дом "Шахтера". Все самые ценные моменты мы пережили в Донецке вместе с нашими болельщиками именно на этом стадионе. Заполненные трибуны "Донбасс Арены" всегда создавали невероятную атмосферу футбольного праздника, вдохновляли нашу команду на красивую игру и большие победы.

Читайте такжеРовно 10 лет назад Шахтер провел свой последний матч на Донбасс Арене

После начала войны на Донбассе мы проводили свои домашние матчи на разных стадионах Украины и Европы, и мы очень благодарны этим городам за теплый прием, но ничто не заменит для нас Донецка и "Донбасс Арены".

Поэтому "Шахтер" живет мечтой однажды вернуться домой, в свой город, свободный украинский Донецк, на свой родной стадион и снова радовать своих болельщиков яркой игрой и победами на "Донбасс Арене", – отметил Палкин.

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Сергей Палкин Донбасс Арена Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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