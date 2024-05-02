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Директор Днепра-1: При нашем укороченном составе - это колоссальные потери

Премьер-лига
Обновлено

Днепряне провалили весеннюю часть сезона

Директор Днепра-1: При нашем укороченном составе - это колоссальные потери

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман высказался о последних матчах команды.

- Что не получилось в матче с "Динамо"? "Днепр-1" вел в счете, потом играл в большинстве, но на последних минутах проиграл.

- Думаю, немного расслабившись, потеряли концентрацию, когда удалили Тымчика, и подумали, что ничья уже в кармане. Другого объяснения я не вижу. Плюс "Динамо" выпустило пять свежих игроков, которые сделали результат игры, в частности это Бражко и Супряга.

- Кто находится в лазарете "Днепра-1" перед матчем с "Кривбассом"?

- Пихаленок, Филиппов. Леднев под вопросом, он не тренировался и пока непонятно что с ним. Сарапий пропускает из-за перебора желтых. При нашем укороченном составе - это колоссальные потери. Под вопросом из-за мелких повреждений участие еще нескольких ведущих игроков, но фамилии их раскрывать не буду.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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