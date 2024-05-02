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УАФ подтвердила правильность удалений в матчах Шахтер - Заря и Днепр-1 - Динамо
Правильные решения судей, по мнению УАФ
Фото Павла Кубанова - УАФ
Комитет арбитров УАФ дал разъяснения относительно некоторых спорных эпизодов в матчах последних туров
В матче "Шахтер" - "Заря" (2:1) в 25-м туре УПЛ арбитр Александр Каленов на 89-й минуте верно удалил голкипера Александра Сапутина за фол против форварда "горняков" Даниила Сикана. Нарушение было жестким и получило характеристику "срыв очевидной голевой возможности".
Относительно другого эпизода, который состоялся на 83-й минуте встречи, Комитет подтвердил решение судьи не фиксировать фол. Защитник Дмитрий Мишнев в этой ситуации находился в собственном игровом пространстве, когда в него врезался Марлон. Рефери справедливо продолжил игру без фиксации фола.
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В поединке "Днепра-1" и "Динамо" (1:2) в 26-м туре арбитр Юрий Иванов верно показал красную карточку Александру Тымчику, зафиксировав фол за удар соперника ногой сзади без возможности сыграть в мяч. В эпизоде с падением Владимира Бражко в борьбе против Эдуарда Сарапия рефери нарушения не зафиксировал. Комитет подтвердил правильность действий Иванова, поскольку игрок Динамо поскользнулся и потерял равновесие без влияния защитника "Днепра-1".
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