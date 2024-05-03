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Лавриненко: Никакого письма об увольнении из Вереса я не подписывал

Премьер-лига

Тренер не знает, в каком юридическом статусе он сейчас

Лавриненко: Никакого письма об увольнении из Вереса я не подписывал

Фото: НК Верес

Новина українською

Бывший главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко рассказал, как покидал ровенский клуб зимой.

- Надеин говорил: "Наблюдательный совет дал оценку работе тренерского штаба и главного тренера, а он уже сам принял решение, написал соответствующее письмо".

– Это чистая неправда. Я никакого письма не подписывал. Никаких документов я не подписывал. После последней игры я поехал домой, как и вся команда, потому что всех выселили из гостиничного комплекса, где мы жили. Сказали, что к 12 часам дня должны все разъехаться. И мы все разъехались. Потому я был в отпуске, это зимняя пауза.

– Вы не подписывали документ об увольнении никакой?

– Нет. Больше я не был в Ровно.

– А вещи ваши?

– Вещи были там. Попросил администратора. Он через 2 недели через "Новую почту" мои вещи – документы, планшеты – все послал.

- Вы документально уволены из "Вереса"?

– Юридически сам не понимаю, в каком статусе я сейчас. Что не подписывал ни одного документа на увольнение – это 100%, – сказал Лавриненко.

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Верес (Ровно) Сергей Лавриненко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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