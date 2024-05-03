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"Это свое, родное". Руслан Костышин оценил возможность вернуться в Колос

Премьер-лига

Тренер хотел бы вернуться в ковалевский клуб

"Это свое, родное". Руслан Костышин оценил возможность вернуться в Колос

Олександр Приходько

Новина українською

Украинский тренер Руслан Костышин оценил возможность вернуться в ковалевский "Колос".

– Если бы вас пригласили вернуться в ковалевскую команду на пост главного тренера, согласились бы?

- Не знаю, как вам ответить на этот вопрос… Когда ты вместе с президентом клуба выстраивал эту команду с самого низа и дошел с ней до еврокубковых поединков, это всегда оставляет особый след и соответствующее отношение запечатывается надолго.

Если бы поступило предложение из "Колоса", то, скорее всего, вернулся бы. Ведь это свое, родное… Человек так устроен, что ему всегда хочется вернуться в родительский дом – туда, где родился или вырос. И я – не исключение, - сказал Костышин.

Предыдущим местом работы Костышина был казахстанский "Аксу", который он покинул в апреле 2023 года. Более 8 лет своей карьеры он отдал "Колосу", будучи в клубе сначала футболистом, затем тренером, после чего и вице-президентом. Он прошел с командой путь из чемпионата области до квалификации еврокубков.

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Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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