"Это свое, родное". Руслан Костышин оценил возможность вернуться в Колос

Украинский тренер Руслан Костышин оценил возможность вернуться в ковалевский "Колос".

– Если бы вас пригласили вернуться в ковалевскую команду на пост главного тренера, согласились бы?

- Не знаю, как вам ответить на этот вопрос… Когда ты вместе с президентом клуба выстраивал эту команду с самого низа и дошел с ней до еврокубковых поединков, это всегда оставляет особый след и соответствующее отношение запечатывается надолго.

Если бы поступило предложение из "Колоса", то, скорее всего, вернулся бы. Ведь это свое, родное… Человек так устроен, что ему всегда хочется вернуться в родительский дом – туда, где родился или вырос. И я – не исключение, - сказал Костышин.

Предыдущим местом работы Костышина был казахстанский "Аксу", который он покинул в апреле 2023 года. Более 8 лет своей карьеры он отдал "Колосу", будучи в клубе сначала футболистом, затем тренером, после чего и вице-президентом. Он прошел с командой путь из чемпионата области до квалификации еврокубков.