Костышин: По качеству игры Шахтер превосходит всех своих соперников

Бывший тренер "Колоса" Руслан Костышин назвал фаворита на чемпионство в этом сезоне.

– Как думаете, в текущей чемпионской гонке кому больше повезет?

– Кому именно повезет, не знаю. Затрудняюсь ответить. Если смотреть на качество игры, то "Шахтер" превосходит всех своих соперников.

– Не может ли случиться так, что ситуация относительно шансов на выигрыш золотых медалей может кардинальным образом измениться после очной дуэли "Шахтера" и "Динамо" через полторы недели?

– Пока все в руках донецкой команды. Четыре очка разрыва в ее пользу – уже немало. Другое дело, если бы перед встречей обоих наших грандов их было три. Тогда соперник мог бы рассчитывать только на то, что "Шахтер" споткнется. В футболе же разное случается. Следует учитывать, что "Динамо", так как и "Шахтера" в концовке чемпионата непростые матчи ожидают.

"Горнякам", например, в предпоследнем туре будет противостоять "Днепр-1". А если предположить, что за три тура до завершения сезона 2023/24 в главном национальном дерби выигрывают динамовцы, то в психологическом плане для обоих соперников все может поменяться, - считает Костышин.