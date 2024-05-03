Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забил 5 голов в 6 матчах. В Шахтере определили лучшего игрока апреля
Даниил Сикан набрал большинство голосов
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан стал лучшим игроком команды по итогам апреля.
Сикан победил путем голосования в клубных соцсетях. За 23-летнего форварда проголосовали 5 013 болельщиков (47% опрошенных).
Второе место занял бразильский вингер Кевин (3 173 балла). В перечень лучших вошли и нападающий Лассина Траоре (1 301) и полузащитник Артем Бондаренко (1 068). Всего участие в опросе приняли 10 555 подписчиков.
В апреле Сикан сыграл во всех 6 матчах "горняков" и отметился 5 голами. Сейчас это самый результативный футболист команды в текущем сезоне, на его счету уже 14 голов и 4 ассиста.
Популярное сейчас
- Моуринью отклоняет предложения клубов о сотрудничестве. Он ждет приглашения только от одной команды
- Мудрик получил средние оценки в составе Челси за матч против Тоттенхэма
- АПЛ. Челси – Тоттенхэм 2:0. Очередной удар по лигочемпионским амбициям Постекоглу
- Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2024/25
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО