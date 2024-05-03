Забил 5 голов в 6 матчах. В Шахтере определили лучшего игрока апреля

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан стал лучшим игроком команды по итогам апреля.

Сикан победил путем голосования в клубных соцсетях. За 23-летнего форварда проголосовали 5 013 болельщиков (47% опрошенных).

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Второе место занял бразильский вингер Кевин (3 173 балла). В перечень лучших вошли и нападающий Лассина Траоре (1 301) и полузащитник Артем Бондаренко (1 068). Всего участие в опросе приняли 10 555 подписчиков.

В апреле Сикан сыграл во всех 6 матчах "горняков" и отметился 5 голами. Сейчас это самый результативный футболист команды в текущем сезоне, на его счету уже 14 голов и 4 ассиста.