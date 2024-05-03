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Динамо - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Динамо - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Динамо - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" продолжает погоню за "Шахтером". Киевляне еще не потеряли шансов на чемпионство, но для реализации этих шансов нужно не терять очки в чемпионате. "Колос" представляется соперником, который киевлянам по зубам.

С другой стороны, в Ковалевке на неделе сменилась стратегия: от тренерских дел отошел Ярослав Вишняк, команду возглавил Александр Поздеев. Но сразу же для него супер-испытание – проверка киевским "Динамо".

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Матч 27-го тура УПЛ состоится в воскресенье, пятого мая, в 15:30 в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Смотреть матч можно на общедоступном телеканале 2+2. Его можно найти на любой платформе и у любого провайдера телевидения. Также прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube.

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Трансляція матчу Динамо - Колос
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Если вы не сможете посмотреть видеоэфир матча, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Kondor (Веселе)
03.05.2024 в 13:22
"Колос" видається суперником, який киянам по зубах.Особливо,якщо виставить u-19,або ще краще u-17.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
03.05.2024 в 13:22
"Колос" видається суперником, який киянам по зубах.Особливо,якщо виставить u-19,або ще краще u-17.
Ответить
0
0

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