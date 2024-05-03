Динамо - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Динамо" продолжает погоню за "Шахтером". Киевляне еще не потеряли шансов на чемпионство, но для реализации этих шансов нужно не терять очки в чемпионате. "Колос" представляется соперником, который киевлянам по зубам.

С другой стороны, в Ковалевке на неделе сменилась стратегия: от тренерских дел отошел Ярослав Вишняк, команду возглавил Александр Поздеев. Но сразу же для него супер-испытание – проверка киевским "Динамо".

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Матч 27-го тура УПЛ состоится в воскресенье, пятого мая, в 15:30 в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Смотреть матч можно на общедоступном телеканале 2+2. Его можно найти на любой платформе и у любого провайдера телевидения. Также прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube.

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