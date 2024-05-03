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Заря сменила место регистрации
Раньше у луганчан была прописка в Запорожье
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Заря" сменила место своей юридической регистрации. Теперь у луганского клуба прописка не в Запорожье, а в Счастливом, Киевская область.
Напомним, в 2014 году луганчане из-за российской оккупации покинули родной Луганск и переехали в Запорожье, где проводили свои домашние матчи на "Славутич-Арене". После начала полномасштабной войны в 2022 году команда перебралась в Киев.
"Заря" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 27 очков в 25 матчах. Свой следующий поединок "черно-белые" сыграют на выезде 5 мая, против житомирского "Полесья".
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