Заря сменила место регистрации

"Заря" сменила место своей юридической регистрации. Теперь у луганского клуба прописка не в Запорожье, а в Счастливом, Киевская область.

Напомним, в 2014 году луганчане из-за российской оккупации покинули родной Луганск и переехали в Запорожье, где проводили свои домашние матчи на "Славутич-Арене". После начала полномасштабной войны в 2022 году команда перебралась в Киев.

"Заря" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 27 очков в 25 матчах. Свой следующий поединок "черно-белые" сыграют на выезде 5 мая, против житомирского "Полесья".