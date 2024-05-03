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Слюбик: Игроки Александрии умеют использовать свои моменты и контролировать игру

Премьер-лига

"Рух" готовится к выездному матчу с "горожанами"

Слюбик: Игроки Александрии умеют использовать свои моменты и контролировать игру

Фото: ФК Рух

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Защитник "Руха" Богдан Слюбик, которого болельщики признали лучшим игроком "желто-черных" в марте, поделился мыслями о предстоящем матче с "Александрией".

"Эта награда неожиданная, но приятно, что болельщики выбрали меня лучшим игроком марта. Я благодарен за такую поддержку, это очень ценно для меня.

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Впереди у нас матч против очень хорошего соперника - "Александрии". Это команда, которая хочет и может хорошо атаковать. Их игроки умеют использовать свои моменты и контролировать игру.

"Рух" сейчас настроен на победу в каждом матче. Для этого нам необходимо играть в тот футбол, который пропагандирует команда и не отступать от своих принципов. Каждый из нас будет делать все от себя зависящее, чтобы получить положительный результат, ведь мы хотим попасть в еврокубки", - сказал Слюбик.

Матч 27-го тура УПЛ "Александрия" - "Рух" состоится 4 мая и начнется в 13:00.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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