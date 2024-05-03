Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких". Леоненко - о заявлении Суркиса
Экс-форвард "Динамо" оценил клаусулу Шапаренко
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, прокомментировал слова президента киевлян Игоря Суркиса о том, что полузащитник Николай Шапаренко стоит 300 миллионов евро.
"Игорь Михайлович так пошутил. А вдруг пройдет, как с Мудриком? Хотя после Миши вряд ли будут кого-то хапать за такие деньги. Но если разбирать, то шутка Игоря Михайловича не смешная. Я вот смешней пошучу. Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких.Читайте также"От вас ничего не скроешь". Шацких признался, что его дочь встречается с игроком Динамо
А если серьезно, то хочу спросить Игоря Михайловича: сколько Шапаренко отдал и забил в этом тяжелейшем чемпионате? Если Игорь Михайлович ответит на эти вопросы, то я спрошу: как будет выглядеть Шапаренко в еврокубках?
Если у Игоря Михайловича хватит смелости, то пусть ответит на эти вопросы. А тут уже становится не смешно, согласитесь", - заявил Леоненко.
Отметим, что в этом сезоне Шапаренко провел 23 матча за "бело-синих" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро.
Популярное сейчас
- Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Таблица коэффициентов УЕФА. Греция наращивает отрыв от Украины. Уже почти пять баллов
- Украина не сможет выиграть войну только на поле боя. Её результат зависит не только от нас, - ГУР
- Разгромные победы Шахтера и Динамо. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО