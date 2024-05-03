  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких". Леоненко - о заявлении Суркиса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких". Леоненко - о заявлении Суркиса

Премьер-лига

Экс-форвард "Динамо" оценил клаусулу Шапаренко

"Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких". Леоненко - о заявлении Суркиса

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, прокомментировал слова президента киевлян Игоря Суркиса о том, что полузащитник Николай Шапаренко стоит 300 миллионов евро.

"Игорь Михайлович так пошутил. А вдруг пройдет, как с Мудриком? Хотя после Миши вряд ли будут кого-то хапать за такие деньги. Но если разбирать, то шутка Игоря Михайловича не смешная. Я вот смешней пошучу. Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких.

Читайте также"От вас ничего не скроешь". Шацких признался, что его дочь встречается с игроком Динамо

А если серьезно, то хочу спросить Игоря Михайловича: сколько Шапаренко отдал и забил в этом тяжелейшем чемпионате? Если Игорь Михайлович ответит на эти вопросы, то я спрошу: как будет выглядеть Шапаренко в еврокубках?

Если у Игоря Михайловича хватит смелости, то пусть ответит на эти вопросы. А тут уже становится не смешно, согласитесь", - заявил Леоненко.

Отметим, что в этом сезоне Шапаренко провел 23 матча за "бело-синих" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Леоненко: Хацкевич не пойдет в Шахтер, даже если его туда охрана насильно привезет
yellow-arrow
Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
yellow-arrow
Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
Игорь Суркис Виктор Леоненко Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FanDay
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости