"Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких". Леоненко - о заявлении Суркиса

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, прокомментировал слова президента киевлян Игоря Суркиса о том, что полузащитник Николай Шапаренко стоит 300 миллионов евро.

"Игорь Михайлович так пошутил. А вдруг пройдет, как с Мудриком? Хотя после Миши вряд ли будут кого-то хапать за такие деньги. Но если разбирать, то шутка Игоря Михайловича не смешная. Я вот смешней пошучу. Делами Шапаренко должен заниматься его тесть Шацких.

А если серьезно, то хочу спросить Игоря Михайловича: сколько Шапаренко отдал и забил в этом тяжелейшем чемпионате? Если Игорь Михайлович ответит на эти вопросы, то я спрошу: как будет выглядеть Шапаренко в еврокубках?

Если у Игоря Михайловича хватит смелости, то пусть ответит на эти вопросы. А тут уже становится не смешно, согласитесь", - заявил Леоненко.