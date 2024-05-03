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Леоненко: Хацкевич не пойдет в Шахтер, даже если его туда охрана насильно привезет

Премьер-лига

Эксперт объяснил, почему он так считает

Леоненко: Хацкевич не пойдет в Шахтер, даже если его туда охрана насильно привезет

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, считает, что экс-тренер "бело-синих" Александр Хацкевич может возглавить любую украинскую команду, кроме "Шахтера".

"Надо ли Хацкевичу возвращаться в Украину? Насколько я знаю, пока он не может выехать, потому что делает паспорт.

Ну а почему ему не возглавить клуб в УПЛ? Он взял в Польше хрень, но даже туда пытался пристроить украинцев. После "Динамо" он может возглавить в Украине любой клуб, кроме "Шахтера". В "Шахтер" Хацкевич не пойдёт, даже если его туда охрана насильно привезет, потому что он динамовец.

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Посмотрим, кто еще в "Колосе" и "Полесье" будет тренером. Я бы на месте Буткевича Толика Бессмертного забрал бы в "Полесье", и результаты уже были бы видны. Бессмертный – очень серьёзный специалист", - считает Леоненко.

Напомним, что последним местом работы Хацкевича был польский "Заглембе", который он покинул после громкого скандала с болельщиками команды.

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Виктор Леоненко Александр Хацкевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
FanDay
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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aleks68
03.05.2024 в 16:12
а зачем хацкевич шахтёру?и даром не нужен
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Комментарии 2
aleks68
03.05.2024 в 16:12
а зачем хацкевич шахтёру?и даром не нужен
Ответить
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.05.2024 в 15:49
sticker
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1
0

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