Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: Хацкевич не пойдет в Шахтер, даже если его туда охрана насильно привезет
Эксперт объяснил, почему он так считает
Фото: ТК Футбол
Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, считает, что экс-тренер "бело-синих" Александр Хацкевич может возглавить любую украинскую команду, кроме "Шахтера".
"Надо ли Хацкевичу возвращаться в Украину? Насколько я знаю, пока он не может выехать, потому что делает паспорт.
Ну а почему ему не возглавить клуб в УПЛ? Он взял в Польше хрень, но даже туда пытался пристроить украинцев. После "Динамо" он может возглавить в Украине любой клуб, кроме "Шахтера". В "Шахтер" Хацкевич не пойдёт, даже если его туда охрана насильно привезет, потому что он динамовец.
Посмотрим, кто еще в "Колосе" и "Полесье" будет тренером. Я бы на месте Буткевича Толика Бессмертного забрал бы в "Полесье", и результаты уже были бы видны. Бессмертный – очень серьёзный специалист", - считает Леоненко.
Напомним, что последним местом работы Хацкевича был польский "Заглембе", который он покинул после громкого скандала с болельщиками команды.
Популярное сейчас
- Нойер ошибся, Лунин – нет. Холостые от Мбаппе, 12 и 13-й игроки Боруссии Д и… отскок Реала? Обзор матчей ½ ЛЧ
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Таблица коэффициентов УЕФА. Греция наращивает отрыв от Украины. Уже почти пять баллов
- Ярмоленко объяснил, почему побежал праздновать гол к пресс-атташе Динамо
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
Комментарии 2