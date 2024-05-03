Леоненко: Хацкевич не пойдет в Шахтер, даже если его туда охрана насильно привезет

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, считает, что экс-тренер "бело-синих" Александр Хацкевич может возглавить любую украинскую команду, кроме "Шахтера".

"Надо ли Хацкевичу возвращаться в Украину? Насколько я знаю, пока он не может выехать, потому что делает паспорт. Ну а почему ему не возглавить клуб в УПЛ? Он взял в Польше хрень, но даже туда пытался пристроить украинцев. После "Динамо" он может возглавить в Украине любой клуб, кроме "Шахтера". В "Шахтер" Хацкевич не пойдёт, даже если его туда охрана насильно привезет, потому что он динамовец.

Посмотрим, кто еще в "Колосе" и "Полесье" будет тренером. Я бы на месте Буткевича Толика Бессмертного забрал бы в "Полесье", и результаты уже были бы видны. Бессмертный – очень серьёзный специалист", - считает Леоненко.

Напомним, что последним местом работы Хацкевича был польский "Заглембе", который он покинул после громкого скандала с болельщиками команды.