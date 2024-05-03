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Хавбек Александрии: Все расстроены последними результатами, ведь каждый хочет побеждать

Премьер-лига
Обновлено

Кирилл Сигеев - о матче с Колосом

Хавбек Александрии: Все расстроены последними результатами, ведь каждый хочет побеждать

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Кирилл Сигеев подвел итог матча 26-го тура УПЛ с "Колосом" (0:0).

– Безвыигрышная серия "Александрии" продолжается. Твое резюме по матчу с "Колосом"?

– Я считаю, что первый тайм был полностью под нашим контролем, имели неплохой контроль мяча, но не удалось воплотить его в опасные моменты, а уже во втором тайме была более равная игра, где по пару моментов имели что мы, что хозяева – "Колос".

– Игра была не очень щедрой на моменты. Ничья – закономерный результат?

– Мы имели немного больше моментов, поэтому больше заслуживали победы.

– На чем тренерский штаб делал акцент при разборе?

– При разборе знали, что "Колос" умеет очень хорошо защищаться и выбегать в контратаки, тренерский штаб акцентировал больше внимания на этом, но нам более важно отталкиваться от своей игры.

– Как внутри команды воспринимают последние результаты?

– Конечно, все расстроены, ведь каждый хочет побеждать, но есть еще четыре игры и будем стараться добиться наилучшего результата в этих матчах. Все сконцентрированы, стремятся к победам.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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